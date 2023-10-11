ذو الفقار: 36 مليار جنيه تمويلات 12 بنكًا للمشروعات متناهية الصغر - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) >
قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاتحاد المصرى يتكون من ثلاث فئات هى البنوك وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية.
وكشف أن نحو 12 بنكًا مصريًا ضخ تمويلات مباشرة لعملاء القطاع متناهى الصغر بقيمة 36 مليار جنيه.
وأوضحت أن البنوك هى عصب هذه الصناعة لأنها تقوم أيضًا بتمول مؤسسات التمويل كما تقدم التمويل المباشر للعملاء، وتخدم نحو 800 ألف عميل خدمة مباشرة.
وذكرت أن هناك 22 شركة خاصة تخدم 1.8 مليون عميل، بخلاف المؤسسات الأهلية التى يزيد عددها عن ألف جمعية، وتخدم الفئة الأكبر من العملاء بنحو أكثر من مليونى عميل.
وأشارت إلى أن الفئة الثالثة مكونة من ثلاثة تصنيفات وهى جمعيات الفئة“أ” وتقدم تمويلات بأكثر من 50 مليون جنيه، وجمعيات فئة“ب” وتقدم تمويلات من 10 إلى 50 مليون جنيه، وجمعيات فئة“ج” وتمتلك أغلبية العملاء المتلقين للدعم، ولا تتجاوز محفظتها 10 ملايين جنيه، ودورها مهم لأنها تصل للقرى والمناطق النائية.
وأشارت ذو الفقار إلى أنه فى بداية 2015 كان يوجد 3 شركات فى مصر تقدم خدمات مالية لتمويل تلك المشروعات، وفى نهاية 2016 كانت تلك الخدمة تقدم لنحو مليونى عميل فى مصر وكانت محفظة التمويل متناهى الصغر فى مصر 6.4 مليار جنيه.
وبنهاية يونيو 2023، قفزت المحفظة إلى 78.3 مليار جنيه لـ4.6 مليون عميل، بزيادة 1000% للمحفظة و120% للعملاء، وهذه الظاهرة توضح أنه منذ دخول القطاع الخاص فى تلك التمويلات تم زيادة حجم المحفظة وعدد العملاء، فارتفعت من 3 شركات إلى نحو 22 شركة.
وأوضحت أهمية التمويل متناهى الصغر لمكافحة الفقر وتحسين مستوى الأسر والناتج المحلى الإجمالى.
وقالت إن التمويل متناهى الصغر صناعة بدأت فى مصر عن طريق المجتمع المدنى من دون قانون ينظمها، وتعد أحد أهم طرق مكافحة الفقر والتمكين الاقتصادى للفقراء والسماح لهم بعمل مشروع يمتلكون فيه مهارة أو خبرة لتحسين مستوى معيشتهم وأسرهم بشكل مستدام.
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