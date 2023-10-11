ذو الفقار: 36 مليار جنيه تمويلات 12 بنكًا للمشروعات متناهية الصغر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاتحاد المصرى يتكون من ثلاث فئات هى البنوك وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية.

وكشف أن نحو 12 بنكًا مصريًا ضخ تمويلات مباشرة لعملاء القطاع متناهى الصغر بقيمة 36 مليار جنيه.

وأوضحت أن البنوك هى عصب هذه الصناعة لأنها تقوم أيضًا بتمول مؤسسات التمويل كما تقدم التمويل المباشر للعملاء، وتخدم نحو 800 ألف عميل خدمة مباشرة.

وذكرت أن هناك 22 شركة خاصة تخدم 1.8 مليون عميل، بخلاف المؤسسات الأهلية التى يزيد عددها عن ألف جمعية، وتخدم الفئة الأكبر من العملاء بنحو أكثر من مليونى عميل.

وأشارت إلى أن الفئة الثالثة مكونة من ثلاثة تصنيفات وهى جمعيات الفئة“أ” وتقدم تمويلات بأكثر من 50 مليون جنيه، وجمعيات فئة“ب” وتقدم تمويلات من 10 إلى 50 مليون جنيه، وجمعيات فئة“ج” وتمتلك أغلبية العملاء المتلقين للدعم، ولا تتجاوز محفظتها 10 ملايين جنيه، ودورها مهم لأنها تصل للقرى والمناطق النائية.

وأشارت ذو الفقار إلى أنه فى بداية 2015 كان يوجد 3 شركات فى مصر تقدم خدمات مالية لتمويل تلك المشروعات، وفى نهاية 2016 كانت تلك الخدمة تقدم لنحو مليونى عميل فى مصر وكانت محفظة التمويل متناهى الصغر فى مصر 6.4 مليار جنيه.

وبنهاية يونيو 2023، قفزت المحفظة إلى 78.3 مليار جنيه لـ4.6 مليون عميل، بزيادة 1000% للمحفظة و120% للعملاء، وهذه الظاهرة توضح أنه منذ دخول القطاع الخاص فى تلك التمويلات تم زيادة حجم المحفظة وعدد العملاء، فارتفعت من 3 شركات إلى نحو 22 شركة.

وأوضحت أهمية التمويل متناهى الصغر لمكافحة الفقر وتحسين مستوى الأسر والناتج المحلى الإجمالى.

وقالت إن التمويل متناهى الصغر صناعة بدأت فى مصر عن طريق المجتمع المدنى من دون قانون ينظمها، وتعد أحد أهم طرق مكافحة الفقر والتمكين الاقتصادى للفقراء والسماح لهم بعمل مشروع يمتلكون فيه مهارة أو خبرة لتحسين مستوى معيشتهم وأسرهم بشكل مستدام.