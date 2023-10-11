شركات الأسمدة تتأهب لاقتناص فرص تصديرية بالسوق الأوروبى

تسعى شركات الأسمدة إلى زيادة صادراتها إلى السوق الأوروبى بنهاية العام الجارى وذلك بدعم من الحملات التسويقية التى ينفذها المجلس التصديري للقطاع فى فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة 26% لتسجل نحو 4.4 مليار دولار مقابل 6 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لأحدث تقارير المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والذى حصلت“البورصة” على نسخة منه.

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يجهز لإرسال بعثات تجارية إلى عدد من الدول الأروربية أبرزها إيطاليا وإسبانيا فى محاولة لفتح أسواق جديدة للحفاظ على معدلات التصدير إلى تلك الدول.

أضاف أبوالمكارم لـ“البورصة”، أن الحرب الروسية الأوكرانية فتحت باب تصديرى قوى داخل الدول الأوروبية خلال السنوات الماضية والحفاظ عليه ضروريًا فى ظل المنافسة الصعبة مع باقى دول أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

ذكر أن المجلس يسعى إلى توظيف الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والدول لتعزيز صادرات القطاع، لكن بعض الدول تفرض جمارك غير مبررة على المنتجات المصرية، وبالرغم من ذلك فالجودة المرتفعة والسعر المنافس يعزز من قدرة منتجات القطاع على اختراق تلك الأسواق.

أوضح أن شركات الأسمدة تواجه تحدياً فى التصدير إلى بعض الدول نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة، لكن انخفاض قيمة الجنيه المصرى ووفرة أغلب الخامات محليًا لازالت داعم قوى للشركات فى الأسواق الخارجية.

وشهدت الصادرات المصرية من الأسمدة إلى الدول الأوروبية العام الماضى ارتفاعًا بنسبة 187.5% لتسجل 1.5 مليار يورو مقابل 521.7 مليون يورو عام 2021، وفقا للمفوضية الأوروبية.

وذكرت بحوث شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الاوراق المالية، أن شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ستستفيد من استمرار تخفيض قيمة العملة المحلية، وتعزيز عائداتها التصدير.

قال معاوية العطار، مدير التسويق بشركة جرين ماتريكس انترناشـيونال للأسـمدة والمخصـبات الزراعيـة، إن الشركة تتطلع إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى السوق الأوروبى بدعم من زيادة الطلب القوى الفترة الحالية.

أشار إلى أن الشركة تصدر 65% من إجمالي الإنتاج لـ 5 دول خلال الفترة الحالية هم ليبيا والسودان وجيبوتي وتونس والجزائر.

ذكر أن الشركة تعتمد على نظام gis الذي يعد اتفاقية دولية لاستيراد أسمدة بمواصفات خاصة الأمر الذى يؤهل الشركة إلى اختراق السوق الأوروبى بشكل سهل.

واستحوذت عدد من الدول الأوروبية على 77% من إجمالى حصة الاتحاد الأوربى من الأسمدة المصرية العام الماضى، جاءت فرنسا فى المرتبة الأولى بقيمة 375 مليون دولار، تلاها إيطاليا بقيمة 249 مليون يورو، وإسبانيا بقيمة 183 يورو، ثم اليونان بقيمة 149 مليون يورو، وبلجيكا بقيمة 97 مليون يورو.

أشار إلى أن سعر سلفات البوتاسيوم سجل 29.5 ألف جنيه للطن محلياً مقارنة بالمستورد الذى يصل سعره حاليًا إلى 40 ألف جنيه للطن، بينما سجل أسعار الأسمدة npk 50 ألف جنيه للطن مقارنة مع المستورد الذى يصل إلى 65 ألف جنيه.

قال صبرى مصطفى، المدير التنفيذى لشركة سيماداك لصناعة الأسمدة، إن استمرار توقف المصانع المنتجة للأسمدة عقب تصاعد أزمة الغاز الطبيعى فى دول الاتحاد الأوروبى سيدعم صادرات المواد الأولية المصرية أبرزها اليوريا والمنتجات الأزوتية.

أضاف لـ“البورصة” أن هذه الأنواع تشهد منافسة أكبر داخل الاتحاد الأوروبي، نظراً لوجود منافسين مثل أسبانيا وتركيا.

تابع أن طاقة الإنتاجية لشركة سيماداك تقدر بـ 1000 طن شهرياً من الأسمدة المتخصصة، مضيفاً أن الشركة تستهدف زيادة 500 طن ضمن الخطة التوسعية خلال العام المقبل بما يساهم فى زيادة قدرة الشركة التصديرية إلى مزيد من الأسواق.

قال عمرو رسلان، مدير شركة جرين ماجيك للإنتاج الصناعى، إن الشركة تستهدف فتح سوقاً تصديريا فى أوروبا لكن المعايير التى يضعها أمام الشركات المصرية جعلها تلجأ إلى السوق العربى والأفريقى خلال الفترة الحالية.

تابع أن الطاقة الإنتاجية للشركة تقدر بـ 12 ألف طن سنوياً، ومن المتوقع أن تصل إلى 15 ألف العام المقبل تمهيدًا للتصدير إلى فرنسا وإسبانيا بالإضافة إلى غانا وليبيا والجزائر.