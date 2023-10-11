شركات الأسمدة تتأهب لاقتناص فرص تصديرية بالسوق الأوروبى

(MENAFN
- Al-Borsa News) %26 تراجعًا فى صادارت الكيماويات والأسمدة فى 8 شهور
تسعى شركات الأسمدة إلى زيادة صادراتها إلى السوق الأوروبى بنهاية العام الجارى وذلك بدعم من الحملات التسويقية التى ينفذها المجلس التصديري للقطاع فى فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة 26% لتسجل نحو 4.4 مليار دولار مقابل 6 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لأحدث تقارير المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والذى حصلت“البورصة” على نسخة منه. أبوالمكارم: الأزمة الروسية الأوكرانية فتحت باب تصديرى قوى والحافظ عليه بات ضروريًا
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يجهز لإرسال بعثات تجارية إلى عدد من الدول الأروربية أبرزها إيطاليا وإسبانيا فى محاولة لفتح أسواق جديدة للحفاظ على معدلات التصدير إلى تلك الدول.
أضاف أبوالمكارم لـ“البورصة”، أن الحرب الروسية الأوكرانية فتحت باب تصديرى قوى داخل الدول الأوروبية خلال السنوات الماضية والحفاظ عليه ضروريًا فى ظل المنافسة الصعبة مع باقى دول أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
ذكر أن المجلس يسعى إلى توظيف الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والدول لتعزيز صادرات القطاع، لكن بعض الدول تفرض جمارك غير مبررة على المنتجات المصرية، وبالرغم من ذلك فالجودة المرتفعة والسعر المنافس يعزز من قدرة منتجات القطاع على اختراق تلك الأسواق.
أوضح أن شركات الأسمدة تواجه تحدياً فى التصدير إلى بعض الدول نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة، لكن انخفاض قيمة الجنيه المصرى ووفرة أغلب الخامات محليًا لازالت داعم قوى للشركات فى الأسواق الخارجية.
وشهدت الصادرات المصرية من الأسمدة إلى الدول الأوروبية العام الماضى ارتفاعًا بنسبة 187.5% لتسجل 1.5 مليار يورو مقابل 521.7 مليون يورو عام 2021، وفقا للمفوضية الأوروبية.
وذكرت بحوث شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الاوراق المالية، أن شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ستستفيد من استمرار تخفيض قيمة العملة المحلية، وتعزيز عائداتها التصدير. ((جرين ماتريكس)) تبدأ تطبيق نظام gis للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبى
قال معاوية العطار، مدير التسويق بشركة جرين ماتريكس انترناشـيونال للأسـمدة والمخصـبات الزراعيـة، إن الشركة تتطلع إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى السوق الأوروبى بدعم من زيادة الطلب القوى الفترة الحالية.
أشار إلى أن الشركة تصدر 65% من إجمالي الإنتاج لـ 5 دول خلال الفترة الحالية هم ليبيا والسودان وجيبوتي وتونس والجزائر.
ذكر أن الشركة تعتمد على نظام gis الذي يعد اتفاقية دولية لاستيراد أسمدة بمواصفات خاصة الأمر الذى يؤهل الشركة إلى اختراق السوق الأوروبى بشكل سهل.
واستحوذت عدد من الدول الأوروبية على 77% من إجمالى حصة الاتحاد الأوربى من الأسمدة المصرية العام الماضى، جاءت فرنسا فى المرتبة الأولى بقيمة 375 مليون دولار، تلاها إيطاليا بقيمة 249 مليون يورو، وإسبانيا بقيمة 183 يورو، ثم اليونان بقيمة 149 مليون يورو، وبلجيكا بقيمة 97 مليون يورو.
أشار إلى أن سعر سلفات البوتاسيوم سجل 29.5 ألف جنيه للطن محلياً مقارنة بالمستورد الذى يصل سعره حاليًا إلى 40 ألف جنيه للطن، بينما سجل أسعار الأسمدة npk 50 ألف جنيه للطن مقارنة مع المستورد الذى يصل إلى 65 ألف جنيه.
قال صبرى مصطفى، المدير التنفيذى لشركة سيماداك لصناعة الأسمدة، إن استمرار توقف المصانع المنتجة للأسمدة عقب تصاعد أزمة الغاز الطبيعى فى دول الاتحاد الأوروبى سيدعم صادرات المواد الأولية المصرية أبرزها اليوريا والمنتجات الأزوتية.
أضاف لـ“البورصة” أن هذه الأنواع تشهد منافسة أكبر داخل الاتحاد الأوروبي، نظراً لوجود منافسين مثل أسبانيا وتركيا.
تابع أن طاقة الإنتاجية لشركة سيماداك تقدر بـ 1000 طن شهرياً من الأسمدة المتخصصة، مضيفاً أن الشركة تستهدف زيادة 500 طن ضمن الخطة التوسعية خلال العام المقبل بما يساهم فى زيادة قدرة الشركة التصديرية إلى مزيد من الأسواق.
قال عمرو رسلان، مدير شركة جرين ماجيك للإنتاج الصناعى، إن الشركة تستهدف فتح سوقاً تصديريا فى أوروبا لكن المعايير التى يضعها أمام الشركات المصرية جعلها تلجأ إلى السوق العربى والأفريقى خلال الفترة الحالية.
تابع أن الطاقة الإنتاجية للشركة تقدر بـ 12 ألف طن سنوياً، ومن المتوقع أن تصل إلى 15 ألف العام المقبل تمهيدًا للتصدير إلى فرنسا وإسبانيا بالإضافة إلى غانا وليبيا والجزائر.
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