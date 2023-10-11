أنكوراج تطور مشروعًا للبتروكيماويات باستثمارات 2.5 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة“أنكوراج للاستثمارات”، إن الشركة تعمل على تطوير مجمع“أنكور بنيتويت” الصناعى لإنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية باستثمارات 2.5 مليار دولار، فى المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة لاقتصادية قناة السويس.
وأضاف محرم، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بالعديد من الحوافز الاستثمارية والمزايا التى من شأنها أن تجعل منها مركزا صناعيا واقتصادى ولوجستيا عالميا، متوقعاً أن يؤدى تطوير منطقة قناة السويس إلى الدفع بالنمو الاقتصادى لمصر إلى آفاق جديدة.
وأوضح محرم، أن المنطقة الاقتصادية تحظى بالعديد من المزايا التنافسية منها الموقع الاستراتيجى حيث تتمتع بإمكانية الوصول إلى 6 موانئ ومطارين دوليين، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية من عدم وجود ضرائب جمركية أو ضرائب على القيمة المضافة عند الاستيراد من السوق المحلى أو الخارج إلى المنطقة الاقتصادية، وكذلك إمكانية الحصول على الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية، مع تسهيلات قانون الاستثمار الجديد وخدمات النافذة الواحدة، إلى جانب البنية التحتية المتكاملة من المحطات والمرافق والخدمات اللوجستية ومراكز التخزين والتوزيع وكذلك الموانئ الجافة.
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