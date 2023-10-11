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أنكوراج تطور مشروعًا للبتروكيماويات باستثمارات 2.5 مليار دولار

10/11/2023 3:26:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة“أنكوراج للاستثمارات”، إن الشركة تعمل على تطوير مجمع“أنكور بنيتويت” الصناعى لإنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية باستثمارات 2.5 مليار دولار، فى المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة لاقتصادية قناة السويس.

وأضاف محرم، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بالعديد من الحوافز الاستثمارية والمزايا التى من شأنها أن تجعل منها مركزا صناعيا واقتصادى ولوجستيا عالميا، متوقعاً أن يؤدى تطوير منطقة قناة السويس إلى الدفع بالنمو الاقتصادى لمصر إلى آفاق جديدة.

وأوضح محرم، أن المنطقة الاقتصادية تحظى بالعديد من المزايا التنافسية منها الموقع الاستراتيجى حيث تتمتع بإمكانية الوصول إلى 6 موانئ ومطارين دوليين، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية من عدم وجود ضرائب جمركية أو ضرائب على القيمة المضافة عند الاستيراد من السوق المحلى أو الخارج إلى المنطقة الاقتصادية، وكذلك إمكانية الحصول على الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية، مع تسهيلات قانون الاستثمار الجديد وخدمات النافذة الواحدة، إلى جانب البنية التحتية المتكاملة من المحطات والمرافق والخدمات اللوجستية ومراكز التخزين والتوزيع وكذلك الموانئ الجافة.

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