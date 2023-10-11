أحمد محرم: اقتصادية قناة السويس بوابة وركيزة أساسية في التحول الاقتصادي بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة“أنكوراج للاستثمارات”، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد بوابة للتقدم الاقتصادي وركيزة للتنمية بما تضمه من مزايا ومشروعات استثمارية وصناعية، مشيراً إلى أن قناة السويس تمثل معبراً تجارياً عالمياً يربط الغرب والشرق ويمر به حوالي 12% من التجارة العالمية.

وأضاف أنه في هذا الإطار وضعت الدولة المصرية خطتها الاستراتيجية للإستفادة من الإمكانات الكبيرة لقناة السويس بإقامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 455 كم2 بهدف العمل على تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، وخلق فرص عمل، وتطوير مركز عالمي للوقود الأخضر، ومركز صناعي للعديد من الصناعات المُصدرة.

جاء ذلك خلال كلمة محرم في فعاليات مؤتمر“قمة صوت مصر” Narrative Summit 2023، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، الذي أقيم تحت عنوان Egypt Forever Forward، في سوما باي على ساحل البحر الأحمر وسط مشاركة نخبة كبيرة من الخبراء، والمتخصصين المحليين والدوليين، الذين اجتمعوا تحت سقف واحد لمدة يوم كامل لطرح الرؤى والأفكار البناءة التي تسهم في بناء الهوية الوطنية.

وتقوم“أنكوراج للاستثمارات” بتطوير واحد من المشروعات المتميزة في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال المجمع الصناعي“أنكور بنيتويت” الذى سيقوم بإنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية الموجهة للتصدير ويهدف إلى الإسهام في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي نمو صادرات الدولة، ودعم المشروعات الأخرى المكملة.

وأضاف محرم، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بالعديد من الحوافز الاستثمارية والمزايا التي من شأنها أن تجعل منها مركزاً صناعيا واستثمارياً عالميا، ومن المتوقع أن تقوم منطقة قناة السويس إلى الدفع بالنمو الاقتصادي لمصر إلى آفاق جديدة. بالإضافة إلى المشروعات القائمة بالفعل في المنطقة، هناك العديد من المشروعات الواعدة في الفترة القادمة مثل مشروعات الوقود الأخضر والصناعات المكملة لها والمشروعات البتروكيماوية وغيرها.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تحظى بالعديد من المزايا التنافسية منها الموقع الاستراتيجي، وتتمتع بوجود 6 موانئ بحرية رئيسية والقرب من مطارات دولية، بالإضافة إلى حوافز استثمارية متميزة وعدم وجود رسوم جمركية على المشتريات المختلفة من الخارج أو ضرائب (من آلات ومعدات ومواد خام وقطع غيار.. إلخ) وذلك للمشروعات المُصدرة المتواجدة في المنطقة الاقتصادية، وخدمات النافذة الواحدة والعديد من الحوافز الأخرى، هذا إلى جانب البنية التحتية من محطات تحلية مياه بحر ومحطات كهرباء فرعية وتوزيع، ومحطات معالجة مياه والخدمات اللوجستية والعديد من المزايا الأخرى.