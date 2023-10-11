قمة صوت مصر تناقش دور الصناعات الغذائية فى زيادة الصادرات المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رائدة الأعمال راوية منصور، رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو للتشييد وبناء القرى البيئية، إن هناك حاجة ملٌحة لطرح المبادرات المختلفة التى تدعم الاقتصاد المصرى والنهوض بمناخ الاستثمار فى مصر وسط التحديات الاقتصادية المختلفة.

وتطرقت“منصور” للحديث عن ملف الأمن الغذائى والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وأشارت إلى أهمية التوجه نحو الاستثمار الأخضر والتطوير الزراعى المستدام وهو ما قامت به منذ عام 2007 وقامت بتطوير نهجًا رائدًا فى الأعمال الزراعية العضوية داخل مصر من خلال تأسيس شركة“رامسكو”.

جاء ذلك خلال كلمتها فى فعاليات قمة صوت مصر 2023، التى انطلقت أمس الإثنين فى منطقة سوما باى على ساحل البحر الأحمر، تحت عنوان Egypt Forever Forward.

وأشارت“منصور” إلى أنها بدأت العمل فى مشروع“رامسكو” من خلال استخدام ((الفحم الأخضر)) وهى إحدى الطرق الفريدة للقضاء على الانبعاث الحرارى، ويساهم فى توفير المياه المستغلة ويعمل على تحسين التربة، حيث أنه يوفر 30% فوق التنقيط أى ما يقرب من 60% مع التنقيط، وفى نفس الوقت يقدم غذاء صحى بدون استخدام أى مبيدات.

وتحدث مارك وايلى، الرئيس التنفيذى لشركة بيتى، خلال فعاليات المؤتمر عن دور القطاع الخاص فى تعزيز ريادة مصر على خريطة التصنيع والصادرات، وقال فى كلمته:“تشرفت بكونى جزءًا من قمة صوت مصر 2023 وسط مجموعة من الخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات الذين يمتلكون القدرة على تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا لمصر، كما أنها تعد فرصة قوية للحديث عن أحد أهم الموضوعات فى عصرنا وهو تعزيز ريادة مصر ووضعها على خريطة التصنيع والصادرات، وحينما نتحدث عن قطاع الصناعات الغذائية، فإنه يعد مساهماً رئيسياً فى صادرات مصر غير النفطية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة قدرها 13%، علاوة على ذلك، يلعب دوراً حيوياً فى التوظيف، حيث يستوعب حوالى 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”.

وشدد مارك على أهمية الجودة فى الصناعات الغذائية واستراتيجية بيتى لتعزيز أنظمة رقابة الجودة فى جميع مراحل العملية الإنتاجية، وتطوير منظومة التصنيع، بما ينعكس ايجابيا على المستهلك الذى تضعه الشركة على رأس أولوياتها.

كما أشار إلى أن الشركة توسعت فى صادراتها من مصر لتصل منتجاتها إلى نحو 45 دولة حول العالم، وتخصص أكثر من 10% من منتجاتها للتصدير من أجل اختراق أسواق جديد فى الولايات المتحدة وكندا وروسيا وأوروبا وإفريقيا.