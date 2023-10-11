قمة صوت مصر تناقش دور الصناعات الغذائية فى زيادة الصادرات المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت رائدة الأعمال راوية منصور، رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو للتشييد وبناء القرى البيئية، إن هناك حاجة ملٌحة لطرح المبادرات المختلفة التى تدعم الاقتصاد المصرى والنهوض بمناخ الاستثمار فى مصر وسط التحديات الاقتصادية المختلفة.
وتطرقت“منصور” للحديث عن ملف الأمن الغذائى والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وأشارت إلى أهمية التوجه نحو الاستثمار الأخضر والتطوير الزراعى المستدام وهو ما قامت به منذ عام 2007 وقامت بتطوير نهجًا رائدًا فى الأعمال الزراعية العضوية داخل مصر من خلال تأسيس شركة“رامسكو”.
جاء ذلك خلال كلمتها فى فعاليات قمة صوت مصر 2023، التى انطلقت أمس الإثنين فى منطقة سوما باى على ساحل البحر الأحمر، تحت عنوان Egypt Forever Forward.
وأشارت“منصور” إلى أنها بدأت العمل فى مشروع“رامسكو” من خلال استخدام ((الفحم الأخضر)) وهى إحدى الطرق الفريدة للقضاء على الانبعاث الحرارى، ويساهم فى توفير المياه المستغلة ويعمل على تحسين التربة، حيث أنه يوفر 30% فوق التنقيط أى ما يقرب من 60% مع التنقيط، وفى نفس الوقت يقدم غذاء صحى بدون استخدام أى مبيدات.
وتحدث مارك وايلى، الرئيس التنفيذى لشركة بيتى، خلال فعاليات المؤتمر عن دور القطاع الخاص فى تعزيز ريادة مصر على خريطة التصنيع والصادرات، وقال فى كلمته:“تشرفت بكونى جزءًا من قمة صوت مصر 2023 وسط مجموعة من الخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات الذين يمتلكون القدرة على تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا لمصر، كما أنها تعد فرصة قوية للحديث عن أحد أهم الموضوعات فى عصرنا وهو تعزيز ريادة مصر ووضعها على خريطة التصنيع والصادرات، وحينما نتحدث عن قطاع الصناعات الغذائية، فإنه يعد مساهماً رئيسياً فى صادرات مصر غير النفطية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة قدرها 13%، علاوة على ذلك، يلعب دوراً حيوياً فى التوظيف، حيث يستوعب حوالى 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”.
وشدد مارك على أهمية الجودة فى الصناعات الغذائية واستراتيجية بيتى لتعزيز أنظمة رقابة الجودة فى جميع مراحل العملية الإنتاجية، وتطوير منظومة التصنيع، بما ينعكس ايجابيا على المستهلك الذى تضعه الشركة على رأس أولوياتها.
كما أشار إلى أن الشركة توسعت فى صادراتها من مصر لتصل منتجاتها إلى نحو 45 دولة حول العالم، وتخصص أكثر من 10% من منتجاتها للتصدير من أجل اختراق أسواق جديد فى الولايات المتحدة وكندا وروسيا وأوروبا وإفريقيا.
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