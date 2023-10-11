((يحيى جروب)) للأحذية والحقائب تضاعف طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة ((يحيى جروب)) للأحذية والحقائب النسائية مضاعفة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 600 ألف حذاء بنهاية العام المقبل مقابل 350 ألف سنويًا، لتلبية الطلب المحلى وفتح أسواق تصديرية جديدة.
قال شريف يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة، إنَّ الشركة تمكنت من تصنيع منتجات جلدية من الأحذية بنعال مصرية خالصة بديلاً عن المستورد، بالإضافة إلى تقليل المواد الجلدية المستوردة المستخدمة فى التصنيع لتصل إلى 30% حاليًا بدلا من 70% سابقًا، وذلك ضمن خطة الشركة لتعميق الصناعة المحلية.
أضاف يحيى لـ((البورصة))، أن الشركة أدخلت منتجات جديدة إلى دورة التصنيع وصل عددها خلال الفترة الحالية إلى 20 منتجًا.
وتعمل مجموعة يحيى جروب فى السوق المصرى منذ الأربعينيات، وتضم 4 شركات مساهمة تنتج 5 منتجات رئيسية من الأحذية (( الرجالى، الحريمى، الرياضية، الأطفال))، بالإضافة إلى الحقائب النسائية)).
لفت إلى أن كل مصنع به خطوط إنتاج تحاكى الموضة الأجنبية، كما أن الشركة تسعى إلى تطبيق معايير الاستدامة وتخفيف الانبعاثات الضارة الناتجة عن الصناعة، للعودة للتصدير الذى توقف الشريحة المخصصة له منذ فترة بسبب نقص المستلزمات وعدم توفر العملة.
ذكر أن فتح أسواق تصديرية جديدة يتطلب معايير واشتراطات عالمية على رأسها التوافق البيئى، والشركة تسعى للحصول على شهادات الأيزو التى تشترطها بعض الدول.
كتبت_ مريم الرميحى:
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