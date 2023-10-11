((يحيى جروب)) للأحذية والحقائب تضاعف طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة ((يحيى جروب)) للأحذية والحقائب النسائية مضاعفة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 600 ألف حذاء بنهاية العام المقبل مقابل 350 ألف سنويًا، لتلبية الطلب المحلى وفتح أسواق تصديرية جديدة.

قال شريف يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة، إنَّ الشركة تمكنت من تصنيع منتجات جلدية من الأحذية بنعال مصرية خالصة بديلاً عن المستورد، بالإضافة إلى تقليل المواد الجلدية المستوردة المستخدمة فى التصنيع لتصل إلى 30% حاليًا بدلا من 70% سابقًا، وذلك ضمن خطة الشركة لتعميق الصناعة المحلية.

أضاف يحيى لـ((البورصة))، أن الشركة أدخلت منتجات جديدة إلى دورة التصنيع وصل عددها خلال الفترة الحالية إلى 20 منتجًا.

وتعمل مجموعة يحيى جروب فى السوق المصرى منذ الأربعينيات، وتضم 4 شركات مساهمة تنتج 5 منتجات رئيسية من الأحذية (( الرجالى، الحريمى، الرياضية، الأطفال))، بالإضافة إلى الحقائب النسائية)).

لفت إلى أن كل مصنع به خطوط إنتاج تحاكى الموضة الأجنبية، كما أن الشركة تسعى إلى تطبيق معايير الاستدامة وتخفيف الانبعاثات الضارة الناتجة عن الصناعة، للعودة للتصدير الذى توقف الشريحة المخصصة له منذ فترة بسبب نقص المستلزمات وعدم توفر العملة.

ذكر أن فتح أسواق تصديرية جديدة يتطلب معايير واشتراطات عالمية على رأسها التوافق البيئى، والشركة تسعى للحصول على شهادات الأيزو التى تشترطها بعض الدول.

كتبت_ مريم الرميحى: