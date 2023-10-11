مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات يستهدف ضخ 43 مليون جنيه حتى نهاية العام

قال أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، إنه من المستهدف ضخ تمويلات بقيمة 43 مليون جنيه حتى نهاية العام الجارى.

وأضاف كمال لـ”البورصة”، أنه تم ضخ تمويلات خلال الأشهر السابقة تبلغ نحو 22 مليون جنيه لنحو 6 شركات فى مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية، والموافقة على تمويل عدة شركات أخرى وسيتم صرفها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويقدم مكتب الالتزام البيئى، الدعم الفنى والمادى للشركات ومساعدتها فى خفض الانبعاثات الكربونية أو إعادة تدوير مخلفاتها، من خلال دعم شراء التكنولوجيات الجديدة الصديقة للبيئة.

ويستهدف أيضًا قياس البصمة الكربونية للمصانع والعمل على تقليلها، لتسهيل دخول الصادارات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى.

وأوضح كمال، أن التمويلات الممنوحة للشركات، هى قروض ميسرة“بفائدة 3.5% متناقصة” ويبلغ متوسط قيمة التمويلات الممنوحة نحو 7 ملايين جنيه، على فترة سداد 4 سنوات وسنة سماح، وغالبًا يتم منح التمويلات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن أيضًا يتعاون المكتب مع الصناعات الكبيرة.

وأشار إلى تقديم 4 برامج تدريبية وتوعوية فى قضية البصمة الكربونية وضريبة الكربون لشركات فى مجال صناعة الأسمنت والحديد الأسمدة، خاصة المُصدرة للاتحاد الأوروبى، خاصة أنه بدءًا من نوفمبر المقبل ستحتاج الشركات لتقديم شهادة البصمة الكربونية لمنتجاتها.

ويستهدف الاتحاد الأوروبى فرض ضريبة الكربون الحدودية، بدءًا من 2026، على أن تبدأ المرحلة الانتقالية قبل التطبيق فى نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تؤثر ضريبة الكربون فى الانبعاثات المرتبطة بالواردات على الشركات داخل الاتحاد الأوروبى.

وذكر أنه يجرى العمل حاليًا على شقين، الأول تقليل البصمة الكربونية للمنتجات، والثانى تقليل البصمة الكربونية لخطوط الإنتاج والشركات، ويستهدف المكتب حاليًا كل مصانع الأسمنت والحديد والألومنيوم.

وتم إجراء 52 دراسة أثر بيئى فردية للمصانع فى مجال الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية والمعدنية.

ويستهدف“الالتزام البيئى” التوسع فى طرح خدماته خلال الفترة المقبلة فى صعيد مصر، وتم البدء بمحافظات الصعيد مثل قنا وسوهاج والفيوم.