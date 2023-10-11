Wednesday, 11 October 2023 10:58 GMT

مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات يستهدف ضخ 43 مليون جنيه حتى نهاية العام

10/11/2023 3:26:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كمال: نعمل حاليا على نشر الوعى بشأن البصمة الكربونية بين شركات الحديد والأسمنت والأسمدة

قال أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، إنه من المستهدف ضخ تمويلات بقيمة 43 مليون جنيه حتى نهاية العام الجارى.

وأضاف كمال لـ”البورصة”، أنه تم ضخ تمويلات خلال الأشهر السابقة تبلغ نحو 22 مليون جنيه لنحو 6 شركات فى مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية، والموافقة على تمويل عدة شركات أخرى وسيتم صرفها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويقدم مكتب الالتزام البيئى، الدعم الفنى والمادى للشركات ومساعدتها فى خفض الانبعاثات الكربونية أو إعادة تدوير مخلفاتها، من خلال دعم شراء التكنولوجيات الجديدة الصديقة للبيئة.

ويستهدف أيضًا قياس البصمة الكربونية للمصانع والعمل على تقليلها، لتسهيل دخول الصادارات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى.

وأوضح كمال، أن التمويلات الممنوحة للشركات، هى قروض ميسرة“بفائدة 3.5% متناقصة” ويبلغ متوسط قيمة التمويلات الممنوحة نحو 7 ملايين جنيه، على فترة سداد 4 سنوات وسنة سماح، وغالبًا يتم منح التمويلات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن أيضًا يتعاون المكتب مع الصناعات الكبيرة.

وأشار إلى تقديم 4 برامج تدريبية وتوعوية فى قضية البصمة الكربونية وضريبة الكربون لشركات فى مجال صناعة الأسمنت والحديد الأسمدة، خاصة المُصدرة للاتحاد الأوروبى، خاصة أنه بدءًا من نوفمبر المقبل ستحتاج الشركات لتقديم شهادة البصمة الكربونية لمنتجاتها.

ويستهدف الاتحاد الأوروبى فرض ضريبة الكربون الحدودية، بدءًا من 2026، على أن تبدأ المرحلة الانتقالية قبل التطبيق فى نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تؤثر ضريبة الكربون فى الانبعاثات المرتبطة بالواردات على الشركات داخل الاتحاد الأوروبى.

وذكر أنه يجرى العمل حاليًا على شقين، الأول تقليل البصمة الكربونية للمنتجات، والثانى تقليل البصمة الكربونية لخطوط الإنتاج والشركات، ويستهدف المكتب حاليًا كل مصانع الأسمنت والحديد والألومنيوم.

وتم إجراء 52 دراسة أثر بيئى فردية للمصانع فى مجال الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية والمعدنية.

ويستهدف“الالتزام البيئى” التوسع فى طرح خدماته خلال الفترة المقبلة فى صعيد مصر، وتم البدء بمحافظات الصعيد مثل قنا وسوهاج والفيوم.

MENAFN11102023000202011048ID1107223347

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث