ارتفاع إيرادات زوهو للحلول التكنولوجية فى مصر بنسبة 47%

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“زوهو كورب” للحلول التكنولوجية، عن تحقيق نمو متواصل فى مصر بتسجيلها زيادة بنسبة 47% فى الإيرادات السنوية و67% فى شبكة شركاء قنوات التوزيع لديها خلال عام 2022.

وجاء هذا الإعلان على هامش“زوهوليكس القاهرة”، مؤتمر المستخدمين السنوى لدى الشركة، الذى تنعقد فعالياته على مدار يومى 10 و11 أكتوبر الجارى.

ويأتى هذا النمو على خلفية وصول عدد مستخدمى زوهو إلى 100 مليون مستخدم هذا العام، وكذلك تسجيل إيرادات بقيمة مليار دولار من دون تمويل خارجى خلال أكثر من 25 عاماً من إطلاق عملياتها التشغيلية لتصبح أول شركة ذاتية التمويل تحقق ذلك.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المناطق الأسرع نمواً بالنسبة لـ”زوهو” فيما تعد مصر واحدة من أهم أسواق الشركة.

وقال على شبدار، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى زوهو:“يجسد هذا النمو استراتيجية التوسع الناجحة التى تنتهجها الشركة والثقة المتزايدة بحلولنا من جانب الشركات المحلية، كما يعكس أيضاً مكانة مصر لما تتمتع به من منظومة أعمال تنافسية”.

وأبرمت“زوهو” اتفاقية شراكة مع“اتصالات مصر” لتمكين الشركات عبر البلاد فى مجال التحول الرقمى باستخدام تطبيقات زوهو المتنوعة.

وفى إطار هذه الاستراتيجية، تواصل زوهو أيضاً توفير خدمة عملاء محلية، وتطبيقات تدعم اللغة العربية، إلى جانب تقديم خطط أسعار مرنة ومخصصة تتناسب مع متطلبات السوق المحلية، بما يؤكد التزام زوهو بإتاحة خدمات عادلة وميسورة التكلفة للشركات المصرية.