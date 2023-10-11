ارتفاع إيرادات زوهو للحلول التكنولوجية فى مصر بنسبة 47%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“زوهو كورب” للحلول التكنولوجية، عن تحقيق نمو متواصل فى مصر بتسجيلها زيادة بنسبة 47% فى الإيرادات السنوية و67% فى شبكة شركاء قنوات التوزيع لديها خلال عام 2022.
وجاء هذا الإعلان على هامش“زوهوليكس القاهرة”، مؤتمر المستخدمين السنوى لدى الشركة، الذى تنعقد فعالياته على مدار يومى 10 و11 أكتوبر الجارى.
ويأتى هذا النمو على خلفية وصول عدد مستخدمى زوهو إلى 100 مليون مستخدم هذا العام، وكذلك تسجيل إيرادات بقيمة مليار دولار من دون تمويل خارجى خلال أكثر من 25 عاماً من إطلاق عملياتها التشغيلية لتصبح أول شركة ذاتية التمويل تحقق ذلك.
وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المناطق الأسرع نمواً بالنسبة لـ”زوهو” فيما تعد مصر واحدة من أهم أسواق الشركة.
وقال على شبدار، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى زوهو:“يجسد هذا النمو استراتيجية التوسع الناجحة التى تنتهجها الشركة والثقة المتزايدة بحلولنا من جانب الشركات المحلية، كما يعكس أيضاً مكانة مصر لما تتمتع به من منظومة أعمال تنافسية”.
وأبرمت“زوهو” اتفاقية شراكة مع“اتصالات مصر” لتمكين الشركات عبر البلاد فى مجال التحول الرقمى باستخدام تطبيقات زوهو المتنوعة.
وفى إطار هذه الاستراتيجية، تواصل زوهو أيضاً توفير خدمة عملاء محلية، وتطبيقات تدعم اللغة العربية، إلى جانب تقديم خطط أسعار مرنة ومخصصة تتناسب مع متطلبات السوق المحلية، بما يؤكد التزام زوهو بإتاحة خدمات عادلة وميسورة التكلفة للشركات المصرية.
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