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الباتروس للفنادق تشارك بمعرض TTG ريمينى فى إيطاليا

10/11/2023 3:26:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أبو على: انتعاش حركة السياحة الإيطالية بشرم الشيخ ومرسى علم

تشارك مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على فى فعاليات معرض TTG ريمينى السياحى الذى يُقام غدا فى إيطاليا، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر الجارى.

ويعتبر معرض ريمينى من أهم المعارض السياحية الدولية المتخصصة فى السوق السياحى الإيطالى والذى تشارك به الشركات السياحة الإيطالية والعالمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيس جمعية مستثمرى البحر الاحمر، أن مشاركة الباتروس بجناح بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية هذا العام ترجع إلى أهمية الاستثمارات السياحية فى التنمية الاقتصادية للدولة وبأهمية السوق الإيطالى خاصة فى شرم الشيخ ومرسى علم.

وبحسب إحصائيات وزارة السياحة والأثار، فإن الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالى خلال الربع الأول من العام الجارى شهدت زيادة بمعدل 250% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2022.

يذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية، اختيرت الشهر الماضى كأفضل المنتجعات السياحية لدى السياح العرب لعام 2023 من قبل الاتحاد العربى للإعلام السياحى.

وحصدت المجموعة الجائزة الذهبية للعام الجارى من التليفزيون الألمانى SonnenKlar – Goldene Sonne كأفضل سلاسل المنتجعات على مستوى العالم التى يفضلها السائح الألمانى.

ووصل عدد المنتجعات التابعة للمجموعة إلى 30 منتجع داخل مصر والمغرب، وبكل من الغردقة، وشرم الشيخ، ومرسى علم.

ويتجاوز عدد الغرف الفندقية التابعة للباتروس نحو 14 ألف غرفة وأكثر من 12 ألف موظف وشريك فى النجاح.

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