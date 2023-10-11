الباتروس للفنادق تشارك بمعرض TTG ريمينى فى إيطاليا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبو على: انتعاش حركة السياحة الإيطالية بشرم الشيخ ومرسى علم
تشارك مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على فى فعاليات معرض TTG ريمينى السياحى الذى يُقام غدا فى إيطاليا، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر الجارى.
ويعتبر معرض ريمينى من أهم المعارض السياحية الدولية المتخصصة فى السوق السياحى الإيطالى والذى تشارك به الشركات السياحة الإيطالية والعالمية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيس جمعية مستثمرى البحر الاحمر، أن مشاركة الباتروس بجناح بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية هذا العام ترجع إلى أهمية الاستثمارات السياحية فى التنمية الاقتصادية للدولة وبأهمية السوق الإيطالى خاصة فى شرم الشيخ ومرسى علم.
وبحسب إحصائيات وزارة السياحة والأثار، فإن الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالى خلال الربع الأول من العام الجارى شهدت زيادة بمعدل 250% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2022.
يذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية، اختيرت الشهر الماضى كأفضل المنتجعات السياحية لدى السياح العرب لعام 2023 من قبل الاتحاد العربى للإعلام السياحى.
وحصدت المجموعة الجائزة الذهبية للعام الجارى من التليفزيون الألمانى SonnenKlar – Goldene Sonne كأفضل سلاسل المنتجعات على مستوى العالم التى يفضلها السائح الألمانى.
ووصل عدد المنتجعات التابعة للمجموعة إلى 30 منتجع داخل مصر والمغرب، وبكل من الغردقة، وشرم الشيخ، ومرسى علم.
ويتجاوز عدد الغرف الفندقية التابعة للباتروس نحو 14 ألف غرفة وأكثر من 12 ألف موظف وشريك فى النجاح.
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