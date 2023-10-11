تكليف كمال بهجات وأحمد عمران بالإشراف على مشروعات العلمين الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، قرارًا بتكليف المهندس كمال الدين أحمد بهجات، والمهندس أحمد عمران أحمد عمران، مساعدي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالإشراف على كافة المشروعات بمدينة العلمين الجديدة على أن يكونا مسئولين مسئولية كاملة عن تلك المشروعات.

جاء ذلك في بيان، اليوم الثلاثاء، لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكان وزير الإسكان، قد أصدر تعليمات، يوم الأحد، بتشكيل فرق عمل من هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، للتواجد على مدار الـ24 ساعة، بمواقع العمل بمختلف المشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذى على مدار الساعة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات بأسرع وقت.