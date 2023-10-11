تكليف كمال بهجات وأحمد عمران بالإشراف على مشروعات العلمين الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، قرارًا بتكليف المهندس كمال الدين أحمد بهجات، والمهندس أحمد عمران أحمد عمران، مساعدي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالإشراف على كافة المشروعات بمدينة العلمين الجديدة على أن يكونا مسئولين مسئولية كاملة عن تلك المشروعات.
جاء ذلك في بيان، اليوم الثلاثاء، لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وكان وزير الإسكان، قد أصدر تعليمات، يوم الأحد، بتشكيل فرق عمل من هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، للتواجد على مدار الـ24 ساعة، بمواقع العمل بمختلف المشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذى على مدار الساعة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات بأسرع وقت.
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