الناصر للتطوير تسلم مشروع جولدن تاور 1 فى العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة الناصر للتطوير العقارى، عن بدء تسليم وحدات مشروع“جولدن تاور 1” أول مشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المهندس أحمد ناصر، المدير التنفيذى لشركة الناصر للتطوير العقارى، إن الشركة بدأت تسليم وحدات المشروع قبل المواعيد المحددة للتسليم وذلك بالرغم من التحديات التى واجهت السوق العقارى.
وأوضح أن مشروع“جولدن تاور 1” متعدد الاستخدامات بنشاط“تجارى – إدارى – طبى”، على مساحة 3000 متر مربع بإجمالى استثمارات تصل 500 مليون جنيه.
وأكد أن وحدات المشروع حققت أعلى عائد استثمارى للعملاء بنسبة تزيد عن 100% فى ظل الطفرة الكبيرة التى شهدتها الأسعار، موضحا أن المشروع يقع فى منطقة MU 23 وتعد أكثر المواقع إشغالا وهى منطقة خدمات تقع ما بين الحى السكنى الثانى R2 والحى السكنى الثالث R3 والذى بدء تسكينه بالفعل وتتوافر به كافة المرافق والخدمات، وبالقرب من المشروع توجد 9 مدارس تم افتتاح 4 منها.
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