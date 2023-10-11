الناصر للتطوير تسلم مشروع جولدن تاور 1 فى العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة الناصر للتطوير العقارى، عن بدء تسليم وحدات مشروع“جولدن تاور 1” أول مشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس أحمد ناصر، المدير التنفيذى لشركة الناصر للتطوير العقارى، إن الشركة بدأت تسليم وحدات المشروع قبل المواعيد المحددة للتسليم وذلك بالرغم من التحديات التى واجهت السوق العقارى.

وأوضح أن مشروع“جولدن تاور 1” متعدد الاستخدامات بنشاط“تجارى – إدارى – طبى”، على مساحة 3000 متر مربع بإجمالى استثمارات تصل 500 مليون جنيه.

وأكد أن وحدات المشروع حققت أعلى عائد استثمارى للعملاء بنسبة تزيد عن 100% فى ظل الطفرة الكبيرة التى شهدتها الأسعار، موضحا أن المشروع يقع فى منطقة MU 23 وتعد أكثر المواقع إشغالا وهى منطقة خدمات تقع ما بين الحى السكنى الثانى R2 والحى السكنى الثالث R3 والذى بدء تسكينه بالفعل وتتوافر به كافة المرافق والخدمات، وبالقرب من المشروع توجد 9 مدارس تم افتتاح 4 منها.