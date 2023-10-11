2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبى اليوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.6 مليار درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 333 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 700.6 مليون درهم و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 604.03 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87.92 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 60.23 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تلتها مبايعة بقيمة 49.94 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 16.41 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 18.24 مليون درهم وثالثة في القوز الثانية بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 114.19 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25.2 مليون درهم في منطقة الراس وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 38.17 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 26.43 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 67.26 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 970.85 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 529.79 مليون درهم و109 رهن فلل وشقق بقيمة 441.06 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 499.87 مليون درهم وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 169 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 362.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 248.85 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 50 مليون درهم.
أ. ش. أ
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