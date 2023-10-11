2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبى اليوم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.6 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 333 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 700.6 مليون درهم و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 604.03 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87.92 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 60.23 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تلتها مبايعة بقيمة 49.94 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 16.41 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 18.24 مليون درهم وثالثة في القوز الثانية بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 114.19 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25.2 مليون درهم في منطقة الراس وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 38.17 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 26.43 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 67.26 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 970.85 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 529.79 مليون درهم و109 رهن فلل وشقق بقيمة 441.06 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 499.87 مليون درهم وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 169 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 362.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 248.85 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 50 مليون درهم.

أ. ش. أ