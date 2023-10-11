ستوكهولم تقوم بحظر المركبات في محاولة لتحسين جودة الهواء

(MENAFN
) في مسعى لتعزيز جودة الهواء وتقليل مستويات الضوضاء، وافقت إدارة مدينة ستوكهولم على تنفيذ حظر للمركبات في 20 حياً داخل المدينة. يهدف هذا المبادرة، التي نقلتها وكالة الأنباء السويدية "تي تي" والمذيعة العامة السويدية "اس في تس"، إلى خلق بيئة تتسم بتحسين نوعية الهواء وتقليل تلوث الضوضاء. وفقًا لما صرح به لارس سترومجرين، عضو مجلس النقل، الهدف هو إقامة مساحة حضرية أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
كما تقدم المبادرة بإنشاء "منطقة بيئية من الفئة 3" في منطقة محددة بواسطة الطرق الأربعة الرئيسية المحيطة بوسط ستوكهولم، وهي كونغسجاتان وبيرجر جارلسجاتان وهامينجاتان وسفيا فيغن, ضمن هذه المنطقة المخصصة، ستكون مسموحًا فقط بتشغيل السيارات الكهربائية والمركبات ذات الانبعاثات المنخفضة.
كذلك ستُمنح بعض الاستثناءات، مثل الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والأمان والشرطة وسيارات الإسعاف. بالإضافة إلى ذلك، ستكون الدراجات النارية والسكوتر استثناءً، مما يسمح لها بمواصلة عملياتها داخل المنطقة البيئية.
في حين يُلاحظ أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مثل هذا التصنيف المنطقة في السويد، مما يؤكد التزام المدينة بتحسين الظروف البيئية واحتواء انبعاثاتها داخل نواة المدينة.
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