أسعار النفط تستقر في التعاملات الآسيوية المبكرة مع تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات

(MENAFN
) في الساعات الأولى من تداول الأسواق الآسيوية يوم الأربعاء، عرضت أسعار النفط تقلبات طفيفة، مشيرة إلى انخفاض المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة للصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. حتى الساعة 0009 بتوقيت جرينتش.
كما ارتفع سعر النفط الخام برنت بزيادة معتدلة بلغت 12 سنتًا ليصل إلى 87.77 دولار للبرميل. بالمثل، سجلت النفط الخام الأمريكي من نوع وست تكساس التداول بارتفاع بلغ ثلاثة سنتات فقط ليصل إلى 86 دولارًا للبرميل.
كذلك لوحظ أن النفط شهد زيادات كبيرة بلغت أكثر من 3.50 دولار يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر، وذلك في الدرجة الأولى ردًا على التوترات المتزايدة نتيجة للاشتباكات العسكرية التي أثارت مخاوف من توسيع الصراع خارج قطاع غزة. ومع ذلك، اختتمت الجلسة التداولية التالية يوم الثلاثاء بأسعار أقل.
في حين أن أسواق النفط العالمية تتزايد قلقًا بشأن إمكانية تصاعد النزاع الجاري حاليًا على الرغم من أن إنتاج النفط الخام في إسرائيل ذاتياً محدود إلى حد كبير، حيث يمكن أن يكون له تداعيات سلبية على إمدادات النفط في الشرق الأوسط. يمكن أن تزيد مثل هذه السيناريوهات من تفاقم العجز المتوقع في إمدادات النفط لبقية العام، مما يثير مخاوف أوسع نطاقاً في الأسواق بشأن أمان الطاقة.
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