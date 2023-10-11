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عمر عبد القادر غرايبة مبارك الدكتوراة

10/11/2023 3:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يَرفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير ٌ" صدق الله العظيم ".
بكل معاني الفخر والاعتزاز يتقدم موظفي شركة مياه اليرموك بالتهنئة والتبريك الى الزميل العزيز عمر عبد القادر أحمد غرايبة.


بحصوله على درجة الدكتوراة في الاقتصاد والمصاريف الإسلامية من - جامعة اليرموك


وكانت عنوان أطروحة الدكتوراة بعنوان
الواقع المائي في الأردن من منظور اقتصادي اسلامي.
داعين الباري عز وجل أن يبارك له في علمه وعمله وينفعه بما علمه وأن ينفع بهذا العلم دينه ووطنه تحت ظل الراية الهاشمية الحكيمة.
حسام تيسير البطاينة




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