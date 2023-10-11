تنفيذا لتوجيهات ملكية .. تسيير قوافل طبية إغاثية عاجلة إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن العمل جارٍ على تجهيز قوافل طبية لإرسالها إلى قطاع غزة بشكل طارئ وعاجل تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وأضاف الشبلي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأربعاء أن الأردن يعمل على تسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة بالتنسيق مع عدة جهات سواء براً أو جواً.
وأشار أن الهيئة تتواصل مع المستشفى الميداني الأردني غزة 69 والطواقم الطبية الحكومية في غزة لمعرفة الاحتياجات الطبية التي تلزم القطاع نظراً لارتفاع أعداد الإصابات.
ونوه إلى وجود مزيد من قوافل المساعدات إلى غزة بحسب تقييم الوضع بالقطاع جراء قصف العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأشار إلى وصول 8 قوافل إغاثية الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة قبل الحرب.
وكانت الهيئة أعلنت عن فتح باب استقبال التبرعات العينية والنقدية لصالح الأهل في قطاع غزة عن طريق حسابها البنكي
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