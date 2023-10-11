تنفيذا لتوجيهات ملكية .. تسيير قوافل طبية إغاثية عاجلة إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن العمل جارٍ على تجهيز قوافل طبية لإرسالها إلى قطاع غزة بشكل طارئ وعاجل تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وأضاف الشبلي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأربعاء أن الأردن يعمل على تسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة بالتنسيق مع عدة جهات سواء براً أو جواً.



وأشار أن الهيئة تتواصل مع المستشفى الميداني الأردني غزة 69 والطواقم الطبية الحكومية في غزة لمعرفة الاحتياجات الطبية التي تلزم القطاع نظراً لارتفاع أعداد الإصابات.



ونوه إلى وجود مزيد من قوافل المساعدات إلى غزة بحسب تقييم الوضع بالقطاع جراء قصف العدوان الإسرائيلي المستمر.



وأشار إلى وصول 8 قوافل إغاثية الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة قبل الحرب.

وكانت الهيئة أعلنت عن فتح باب استقبال التبرعات العينية والنقدية لصالح الأهل في قطاع غزة عن طريق حسابها البنكي

