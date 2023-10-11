يقطينة عملاقة تزن أكثر من طن تحطم رقماً قياسياً عالمياً في أمريكا - صور

يقطينة عملاقة تزن أكثر من طن تحطم رقماً قياسياً عالمياً في أمريكا - صور
التاريخ
10/11/2023 3:14:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حطمت ثمرة يقطين عملاقة تزن أكثر من طن الرقم القياسي لأكبر ثمرة من نوع القرعيات في العالم، خلال مهرجان في ولاية كاليفورنيا، ما سمح لمزارعها بالحصول على جائزة قدرها 30 ألف دولار.
البيان
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