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يقطينة عملاقة تزن أكثر من طن تحطم رقماً قياسياً عالمياً في أمريكا - صور

10/11/2023 3:14:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حطمت ثمرة يقطين عملاقة تزن أكثر من طن الرقم القياسي لأكبر ثمرة من نوع القرعيات في العالم، خلال مهرجان في ولاية كاليفورنيا، ما سمح لمزارعها بالحصول على جائزة قدرها 30 ألف دولار.







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