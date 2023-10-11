إعلام عبري: 20 مستوطنة دُمّرت والجزء الأكبر منها أُحرق كلياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن الأضرار التي لحقت بالمستوطنات المحيطة بـ"غلاف غزة" في أعقاب الحرب المستمرة ، هي الأكبر في تاريخ "إسرائيل".



ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحالة التي وصلت إليها المستوطنات بـ"الفظيعة"، قائلةً: "شريط أرض دُمّر بالكامل".



وفي التفاصيل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الخسائر الرهيبة في مستوطنات "غلاف غزة" بدأت تتكشف، مضيفةً أن "موظفي سلطة الضرائب قدروا أنه فقط في اليوم الأول من الحرب وقع ضرر مباشر للممتلكات بما لا يقل عن 3 مليارات شيكل".

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