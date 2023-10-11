يونهاب: انتحار 39 ألف كوري جنوبي خلال السنوات الثلاث الماضية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "يونهاب" بأن نحو 39 ألف كوري جنوبي انتحروا خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الانتحار بين الشباب.ونقلت الوكالة عن بيانات قدمتها وزارة الصحة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى النائب بيك جونغ-هين من حزب سلطة الشعب الحاكم أن ما يصل مجموعه إلى 39,453 شخصا انتحروا في الفترة ما بين 2020 حتى 2022.



وأشارت إلى أن هذا يعد أكبر من 32,156 حالة وفاة سجلت بسبب الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الزمنية نفسها.



وأكدت أن معدل الانتحار تراجع بشكل طفيف خلال السنوات الخمس الماضية إلى 25.2 شخصا لكل 100 ألف فرد في 2022 بيد أن معدل الانتحار بين المراهقين وفئة العشرينات من العمر يظهر اتجاها تصاعديا.



وأوضحت البيانات أيضا أن عدد محاولات الانتحار يرتفع بدوره. ففي عام 2022 توجه 36,754 شخصا إلى غرف الطوارئ بعد أن ألحقوا الأذى بأنفسهم أو حاولوا الانتحار، بزيادة 68% عن 21,875 في عام 2012.

RT