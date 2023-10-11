ضبط سائق يقود مركبته بسرعة 211 كم على طريق العمري

ضبط سائق يقود مركبته بسرعة 211 كم على طريق العمري
التاريخ
10/11/2023 3:14:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكّنت إدارة الدوريات الخارجية، من ضبط سائق مركبة يقود مركبة بسرعة تصل لـ 211 كم/ ساعة على طريق العمري.
وأضافت الإدارة، أنه تم ضبط حدث من مواليد 2007 يقود مركبة على طريق الأزرق.
MENAFN11102023000208011052ID1107223297
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.