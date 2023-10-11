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ضبط سائق يقود مركبته بسرعة 211 كم على طريق العمري

10/11/2023 3:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكّنت إدارة الدوريات الخارجية، من ضبط سائق مركبة يقود مركبة بسرعة تصل لـ 211 كم/ ساعة على طريق العمري.


وأضافت الإدارة، أنه تم ضبط حدث من مواليد 2007 يقود مركبة على طريق الأزرق.


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