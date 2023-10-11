الأونروا لـ الوكيل: غزة قد تشهد كارثة غير مسبوقة إذا لم يتم فتح أي ممر لوصول المساعدات الإنسانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدأكد المتحدث بإسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من قطاع غزة الدكتور عدنان أبو حسنة، أن قطاع غزة سيشهد كارثة حقيقية غير مسبوقة إذا لم يتم فتح ممرات لوصول المساعدات الإنسانية.



وأضاف أبو حسنة خلال اتصال هاتفي من غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة يقرر الاحتلال إغلاق جميع المعابر والممرات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة .



وقال أبو حسنة إن الساعات القادمة ستشهد نفاذ الوقود في غزة وستخرج مستشفيات عن الخدمة مشيراً أنه إذا استمر الوضع في غزة على ما هو عليه ستصبح بلا غذاء خلال أسبوعين كحد اقصى .

ونوه إلى اجتماعاً سيعقد اليوم في القاهرة بين الأونروا وجامعة الدول العربية لبحث سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح .



وأشار أن مدارس الأونروا تستضيف حاليا 200 ألف فلسطيني في 83 مدرسة كمراكز إيواء بغزة متوقعا ارتفاع أعداد النازحين .

