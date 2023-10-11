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ساعات قليلة تفصل قطاع غزة عن توقف توليد الكهرباء

10/11/2023 3:13:58 AM
(MENAFN- Amman Net) كشف مدير الإعلام في شركة كهرباء غزة محمد ثابت، الأربعاء، أن ساعات قليلة تفصل قطاع غزة عن توقف توليد الكهرباء نظرا لنفاد الوقود الذي قد ينتهي بحدود الساعة 2 ظهرا.

وأضاف، أن محطة التوليد الوحيدة التي يتم الاعتماد عليها حاليا مهددة بالتوقف، والقطاعات الأساسية والرئيسة ستتأثر بشكل كبير، مبيناً أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف التيار الكهرباء الوارد عبر الأراضي المحتلة عام 1948.

وأوضح ثابت أن القطاع الصحي سيكون المتضرر الأكبر من توقف الكهرباء لما يحتويه من أقسام ومستشفيات ومراكز بالتالي عدم القدرة على خدمة المواطنين والمرضى والجرحى مما يعرض حياتهم إلى الخطر.

"بعد توقف هذه المحطة لن يكون هناك أي كهرباء يمكن توليدها حتى وإن تم تشغيل مولد خاص لمستشفى، لن يتمكن القطاع الصحي من الاستمرار بتشغيله نظرا لعدم وجود وقود لتشغيل هذه المولدات لوقت طويل"، وفق ثابت.

وأشار إلى وجود استهداف ممنهج للمناطق السكنية ومصطلح إبادة جماعية حقيقة هو الذي ينطبق على ما يحدث في قطاع غزة.

المملكة

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