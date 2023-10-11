الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات داهمت بلدة إذنا غرب الخليل واعتقلت 18 مواطناً وهم: محمود خالد فرج الله، وعمر طالب النطاح، ومحمد فهد الوهادين، ومن مدينة الخليل اعتقلت عضو المجلس البلدي عمر القواسمة (59 عاماً)، وقصي ولؤي عمرو، ويوسف أبو تركي، وعوني الرجبي، ضرار الفاخوري، وقاسم حجازي أبو حسين، ومحمد عبد الحي أبو داوود، ومن بلدة يطا اعتقلت ابراهيم عيسى ابو صبحة.

و اعتقل الشاب إبراهيم حسين خليل أبو عياش (50 عاماً)، ومجدي زياد أبو سارة العلامي (40 عاماً)، وإبراهيم عبد الحميد أحمد أبو مارية (52 عاماً)، ومحمد محمود عبد الله عوض (28 عاماً)، ورشيد علي عيسى عوض (27 عاماً)، ورأفت مصطفى محمد عوض (26 عاماً)، وجميعهم من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي مدينة البيرة، اعتقل المواطن موسى أبو عواد بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزله في حي الجنان بالمدينة.

فيما اعتقل المواطن أمجد محمد عامر أبو العدس من قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: موسى خليل البيطار، ومحمد يحيى الجمال، والطفل رمزي يحيى الجمال، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها في مخيم عقبة جنوب المدينة.

وفي القدس المحتلة، اعتقل الشابين معتصم احميدان و موسى احميدان من قرية بدو شمال غرب المدينة.