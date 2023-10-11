الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات داهمت بلدة إذنا غرب الخليل واعتقلت 18 مواطناً وهم: محمود خالد فرج الله، وعمر طالب النطاح، ومحمد فهد الوهادين، ومن مدينة الخليل اعتقلت عضو المجلس البلدي عمر القواسمة (59 عاماً)، وقصي ولؤي عمرو، ويوسف أبو تركي، وعوني الرجبي، ضرار الفاخوري، وقاسم حجازي أبو حسين، ومحمد عبد الحي أبو داوود، ومن بلدة يطا اعتقلت ابراهيم عيسى ابو صبحة.
و اعتقل الشاب إبراهيم حسين خليل أبو عياش (50 عاماً)، ومجدي زياد أبو سارة العلامي (40 عاماً)، وإبراهيم عبد الحميد أحمد أبو مارية (52 عاماً)، ومحمد محمود عبد الله عوض (28 عاماً)، ورشيد علي عيسى عوض (27 عاماً)، ورأفت مصطفى محمد عوض (26 عاماً)، وجميعهم من بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وفي مدينة البيرة، اعتقل المواطن موسى أبو عواد بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزله في حي الجنان بالمدينة.
فيما اعتقل المواطن أمجد محمد عامر أبو العدس من قرية كفر قليل جنوب نابلس.
وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: موسى خليل البيطار، ومحمد يحيى الجمال، والطفل رمزي يحيى الجمال، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها في مخيم عقبة جنوب المدينة.
وفي القدس المحتلة، اعتقل الشابين معتصم احميدان و موسى احميدان من قرية بدو شمال غرب المدينة.
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