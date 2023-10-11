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التنسيق الفصائلي في بيت لحم: نحذر التجار من التلاعب بالأسعار في ظل الحرب والعدوان

10/11/2023 3:13:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أكدت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، اليوم الأربعاء، على وحدة شعبنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.


وشددت لجنة التنسيق الفصائلي، في بيان لها، في ظل تواصل الحرب والعدوان الإسرائيلي على شعبناـ على مجموعة من النقاط أهمها، العمل على تعزيز صمود شعبنا ووحدته في مواجهة العدوان، والدعوة للتعبير عن رفض هذا العدوان.

وقالت اللجنة:" إن بعض التجار يقومون برفع أسعار السلع الغذائية، ولدينا قائمة بأسمائهم، ونحذرهم للمرة الأخيرة قبل فوات الأوان".

كما وجهت دعوة للجهات الرقابية المسؤولة لتعزيز عملها في الميدان، واتخاذ إجراءات بحق كل من يحاول استغلال شعبنا في ظل الظروف التي يعايشها تحت العدوان.

كما وجهت الفصائل الدعوة لتشكيل لجان حماية لشعبنا في كافة المواقع من قرى ومخيمات ومدن لمواجهة اعتداءات
المستوطنين، أو عبث المندسين، مشددة على أهمية الدعوة والعمل لتعزيز حالة التكافل والتضامن المجتمعي.

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