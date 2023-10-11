التنسيق الفصائلي في بيت لحم: نحذر التجار من التلاعب بالأسعار في ظل الحرب والعدوان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أكدت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، اليوم الأربعاء، على وحدة شعبنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
وشددت لجنة التنسيق الفصائلي، في بيان لها، في ظل تواصل الحرب والعدوان الإسرائيلي على شعبناـ على مجموعة من النقاط أهمها، العمل على تعزيز صمود شعبنا ووحدته في مواجهة العدوان، والدعوة للتعبير عن رفض هذا العدوان.
وقالت اللجنة:" إن بعض التجار يقومون برفع أسعار السلع الغذائية، ولدينا قائمة بأسمائهم، ونحذرهم للمرة الأخيرة قبل فوات الأوان".
كما وجهت دعوة للجهات الرقابية المسؤولة لتعزيز عملها في الميدان، واتخاذ إجراءات بحق كل من يحاول استغلال شعبنا في ظل الظروف التي يعايشها تحت العدوان.
كما وجهت الفصائل الدعوة لتشكيل لجان حماية لشعبنا في كافة المواقع من قرى ومخيمات ومدن لمواجهة اعتداءات
المستوطنين، أو عبث المندسين، مشددة على أهمية الدعوة والعمل لتعزيز حالة التكافل والتضامن المجتمعي.
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