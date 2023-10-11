إسرائيل تعلن وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الدخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية، عقب الوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاستمرار في دعم إسرائيل وعدم التخلي عنها.
وقال بايدن في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل وتدعمها في حربها ضد حركة حماس، منددا بهجوم حماس، وواصفا ما أقدمت عليه الحركة بـ"الشر المطلق"، بحسب تعبيره.
وأوضح بايدن أنه قرر إرسال حاملة الطائرات إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض لغايات الردع، مشيرا إلى أن أمريكا مستعدة لنقل أي أصول عسكرية أمريكية كلما تطلب الأمر.
وفجر اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الأمريكي، وصول حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بالتزامن مع وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر إلى تل أبيب.
جاء ذلك في الوقت الذي تتواصل لليوم الخامس على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت الماضي.
من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات القتلى ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
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