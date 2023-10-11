إسرائيل تعلن وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية

MENAFN - Palestine News Network ) الدخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية، عقب الوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاستمرار في دعم إسرائيل وعدم التخلي عنها.

وقال بايدن في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل وتدعمها في حربها ضد حركة حماس، منددا بهجوم حماس، وواصفا ما أقدمت عليه الحركة بـ"الشر المطلق"، بحسب تعبيره.

وأوضح بايدن أنه قرر إرسال حاملة الطائرات إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض لغايات الردع، مشيرا إلى أن أمريكا مستعدة لنقل أي أصول عسكرية أمريكية كلما تطلب الأمر.

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الأمريكي، وصول حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بالتزامن مع وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر إلى تل أبيب.

جاء ذلك في الوقت الذي تتواصل لليوم الخامس على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت الماضي.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات القتلى ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.



