الفنانة ميرا انيم تعبر عن غضبها من جرائم الاحتلال بلوحة فنية توثق القصف بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / منذ اليوم الاول للعدوان والحرب الاسرائيلية على قطاع غزة يعمل كل الفلسطينيون على فضح هذه الجرائم الاحتلالية البشعة بحق المدنيين الفلسطينيين الامنين في قطاع غزة كل وفق مقدرته ورؤيته ومجاله.

وفي هذا الاطار قامت الفنانة الفلسطينية ميرا لؤي غنيم برسم لوحة فنية تمثل العدوان والقصف من الطائرات الحربية الاسرائيلية على مباني غزة حيث تتصاعد النيران من المباني وسط الدخان والركام فيما تظهر الطيور فارة الى البعيد عن هذا القصف.



وقالت الفنانة ميرا شحادة انها سعت لنقل معاناة شعب من خلال ريشة الفن كما يسعى المقاوم لمقاومة المحتل ويسعى المصور لنقل الصورة والصحفي بالكلمة والسياسي بالعمل الدبلوماسي والطبيب والمسعف من خلال الطب وبالتالي على كل فلسطيني تحمل مسؤوليته اتجاه شعبنا وقضيتنا الوطنية.

يشار الى ان الفنانة ميرا لؤي شحادة من مواليد بلدة الخضر بيت لحم عام 2005 و منذ صغرها عندها موهبة الرسم التشكيلي حيث قامت برسم اكثر من 100 لوحه تعبر عن الواقع الفلسطيني والحياة بصفة عامة.

و حازت الفنانة شحادة رغم صغر سنها على المرتبة الاولى على مستوى الوطن برسمة يوم المعلم الفلسطيني عام 2019 وقامت بتسليمها لرئيس الوزراء د. محمد اشتية

خلال حفل بقصر رام الله الثقافي بيوم المعلم.

نجحت بالثانوية العامة التوجيهي هذا العام بمعدل 96 ‎%‎ وحاليا تدرس في كلة الفنون الجميلة بجامعة القدس سنة اولى.