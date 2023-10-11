أستراليا والدنمارك تسيّران رحلات لإجلاء رعاياهما من إسرائيل‎

MENAFN - Palestine News Network ) كانبرا/PNN- قال رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، إن رحلات طيران بمساعدة حكومية ستُقلع متجهة إلى إسرائيل، بعد غد الجمعة، لإجلاء مواطنين أستراليين من هناك.

من جهتها، قالت الحكومة الدنماركية، اليوم الأربعاء، إنها ستعرض إجلاء مواطنيها ومن يحملون إقامات دائمة فيها من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان أن هناك نحو 1200 دنماركي يعتقد أنهم في إسرائيل، و90 يعتقد أنهم في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت أن طائرات سترسل إلى المنطقة وستبدأ عمليات الإجلاء في الأيام القليلة المقبلة.