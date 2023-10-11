استقرار أسعار النفط اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات بسبب الأحداث في فلسطين المحتلة.
وارتفع خام برنت 12 سنتا إلى87.77 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات إلى 86 دولارا للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا أكثر من 3.50 دولار يوم أول أمس الاثنين، إذ أثارت الاشتباكات العسكرية مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، ولكنهما أغلقا على انخفاض في جلسة أمس الثلاثاء. وكالات
MENAFN11102023000208011052ID1107223287
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.