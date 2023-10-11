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استقرار أسعار النفط اليوم

10/11/2023 3:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات بسبب الأحداث في فلسطين المحتلة.


وارتفع خام برنت 12 سنتا إلى87.77 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات إلى 86 دولارا للبرميل.


وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا أكثر من 3.50 دولار يوم أول أمس الاثنين، إذ أثارت الاشتباكات العسكرية مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، ولكنهما أغلقا على انخفاض في جلسة أمس الثلاثاء. وكالات


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