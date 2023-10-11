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ترقب لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم وتراجع توقعات رفع الفائدة

10/11/2023 3:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ظل الدولار مستقراً مقابل عملات رئيسة أخرى بعد أن توقف عن الارتفاع في أعقاب تحول طفيف إلى لهجة أهدأ من جانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).


وشهدت الجلسة الآسيوية تحركات محدودة مع ترقب المتعاملين لمزيد من التصريحات من مجلس الاحتياطي ومحضر اجتماع المجلس الذي يصدر اليوم الأربعاء، وبيانات التضخم الأمريكية غداً الخميس، للحصول على مزيد من الدلائل حول اتجاه أسعار الفائدة.


وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أعلى مستويين في أسبوع قبل التراجع إلى مستوى مستقر عند 0.6411 دولار و0.6015 دولار على الترتيب.


وسجل الجنيه الإسترليني 1.2224 دولار واليورو 1.0561 دولار خلال التعاملات أمس، في تداولات مستقرة على نطاق واسع.


وانخفض الين قليلا متخلياً عن بعض مكاسبه الصغيرة، إذ دعم التوتر في الشرق الأوسط الإقبال على أصول الملاذات الآمنة. ونزل خلال التعاملات 0.1% إلى 147.7 للدولار. الاقتصادية

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