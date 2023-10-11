سوق العملات المشفرة يشهد تقلبات مع ثبات البيتكوين

(MENAFN
) شهدت أسواق العملات الرقمية تسلسلًا من التقلبات، حيث شهدت "بيتكوين"، العملة الرقمية الأكثر شهرة عالميًا، هبوطًا في قيمتها السوقية إلى مستوى 539 مليار دولار. في الوقت نفسه، شهدت حجم التداول للبيتكوين زيادة، حيث وصلت إلى 12.07 مليار دولار. خلال الأسبوع الماضي، تمكنت البيتكوين من إضافة نحو 0.18 بالمئة إلى قيمتها الإجمالية، مما يظهر قدرتها على التصدي لتقلبات السوق.
كما واجهت "إيثريوم"، عملة رقمية بارزة أخرى، انخفاضًا في سعرها بنسبة 2.98 بالمئة، مما جعلها تنخفض إلى 1,585.03 دولار. سجلت عملة "بينانس كوين" أيضًا انخفاضًا بنسبة 2.50 بالمئة، حيث استقر سعرها عند 206 دولار. هذه التقلبات في الأسعار تعكس الطبيعة التقلبية الجوهرية داخل سوق العملات الرقمية.
كذلك شهدت "كاردانو" من بين العملات الرقمية البارزة الأخرى، انخفاضًا في سعرها بنسبة 2.53 بالمئة، لتصل إلى 0.2514 دولار. وسجلت "ريبل"، عملة رقمية أخرى لها وجود بارز في السوق، انخفاضًا بنسبة 3.69 بالمئة في سعرها، حيث انخفضت إلى 0.4993 دولار.
في حين شهدت "دوجكوين"، العملة الرقمية الممتعة، انخفاضًا بنسبة 3.02 بالمئة، حيث انخفض سعرها إلى 0.058970 دولار. تسلط هذه التقلبات الضوء على الطبيعة الديناميكية والمتقلبة لمشهد العملات الرقمية، حيث يمكن أن تتغير القيم بسرعة خلال فترة زمنية قصيرة.
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