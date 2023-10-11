عمال تسلا يحتجون من العمل الشاق بشأن البيئة العملية الصعبة

(MENAFN
) خلال مناوبات الليل والصباح، قام موظفو شركة تسلا بتزيين قمصانهم بملصقات تحمل شعار "آي جي ميتال" في احتجاج صامت، وفقًا للناطق باسم النقابة. حملت تلك الملصقات رسالة: "معًا من أجل عمل آمن وعادل في تسلا." يأتي هذا الفعل كجزء من حوار مستمر بين العديد من موظفي تسلا والنقابة بشأن ظروف العمل دون المستوى المطلوب في الشركة.
كما كشفت نقابة آي جي ميتال عن أن عددًا كبيرًا من موظفي تسلا قد أعربوا عن شكاوى بشأن البيئة العملية الصعبة. يشتكي الموظفون من حمل العمل الشاق الذي يزداد تعقيدًا بسبب دورات الإنتاج القصيرة ونقص العمالة وأهداف الإنتاج المتطلبة بشكل مبالغ فيه.
كذلك تم طرح مخاوف بشأن نقص واضح في التدابير الصحية والسلامة في مكان العمل، مما أدى إلى زيادة عدد الإجازات المرضية بنسبة تقدر بحوالي 30 بالمئة من القوى العاملة، وعدد مرتفع من حوادث العمل المثيرة للقلق.
في حين نفت تسلا اتهامات نقابة آي جي ميتال بخلق "أجواء من الخوف" وأعارضت تصور النقابة لحملة منظمة داخل المصنع. وأكدت الشركة أيضًا أنها قد أبلغت الموظفين بالفعل عن وجود نقابة موازية. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت تسلا إلى مشاركة أربعة آلاف موظف من مناوبات الصباح والليل بالفعاليات مع النقابة الموازية.
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