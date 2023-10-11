الشركات الألمانية تواجه تهديدا متزايدا من الهجمات الإلكترونية

(MENAFN
) وفقًا لمقارنة شاملة أجرتها شركة التأمين البريطانية هيسكوك في مجموعة من البلدان المختارة، تبين أن الشركات الألمانية قد ظهرت كأهداف مكررة بارزة للهجمات السيبرانية. النسخة الأحدث من المقارنة السنوية التي تشمل ثماني دول تكشف أن 53 بالمئة كبيرة من الشركات المستطلعة ذكرت أنها أصيبت بالهجمات السيبرانية.
كما تأتي هذه النتائج استنادًا إلى "تقرير استعداد الأمان السيبراني" الذي أجرته هيسكوك، والذي يستند إلى استطلاع شمل 5005 أفراد من بينهم مديرون تنفيذيون ومديرو تقنية المعلومات ومحترفون متخصصون في مجال الأمان السيبراني في بلدان مثل بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا وأيرلندا والولايات المتحدة.
كذلك يسلط تقرير هيسكوك الضوء على اتجاه مقلق حيث يركز القراصنة السيبرانيين بشكل متزايد على الشركات الصغيرة والمتوسطة. في جميع الدول الثماني المحللة، تم اكتشاف أن 36 بالمئة من الشركات المتأثرة تملك أقل من عشرة موظفين، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الهجمات التي تستهدف الشركات الصغيرة، مما يقلص نصيبها إلى النصف مقارنة بالإحصائيات المسجلة في عام 2021.
في حين يلفت للانتباه أن الاستبيان شمل 963 شركة ألمانية، مما أظهر أن أكثر من نصفها واجهت هجمات سيبرانية خلال 2022. على وجه التحديد، أبلغت 58 بالمئة من الشركات الألمانية عن تعرضها لهجمات من قبل القراصنة في مناسبة واحدة على الأقل أو أكثر. تمثل هذه النسبة زيادة كبيرة بلغت 12 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وفقًا لفرع هيسكوك في ميونيخ.
وعلى نحو مثير للاهتمام، في هذه المقارنة فقط سجلت أيرلندا مزيدًا من هجمات القرصنة مقارنة بالشركات الألمانية، مما يسلط الضوء على تصاعد التحدي العالمي في مجال الأمان السيبراني.
وقدمت هيسكوك أيضًا نظرة على العواقب المالية للهجمات السيبرانية، حيث قدرت الخسارة المالية المتوسطة من هجوم سيبراني ناجح بحوالي 16,000 دولار، وهو مبلغ يظل كبيرًا على الرغم من ذلك، ولكنه يظهر انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالسنوات السابقة، مما يشير إلى تطور التدابير والاستجابات في مواجهة المشهد المتصاعد للتهديدات في مجال الأمان السيبراني.
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