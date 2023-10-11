مؤشرات سوق الأسهم تشهد مكاسب متواضعة وسط التوترات الجيوسياسية

(MENAFN
) في سوق المال، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 78.76 نقطة، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 0.23 بالمئة، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 زيادة معتدلة بلغت 4.09 نقاط، ما يعادل 0.09 بالمئة. وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر ناسداك كومبوزيت ارتفاعًا بنسبة 0.16 بالمئة، مع مكسب قدره 21.57 نقطة. هذه المكاسب التدريجية تشير إلى يوم تداول نسبيًا مستقر في ظل الظروف الاقتصادية الأوسع.
كما أظهرت سوق السندات استجابة كبيرة في استجابة للتوترات الجيوسياسية الجارية، حيث انخفضت عائدات السند الخزاني لمدة 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساسية إلى 4.694 بالمئة. هذا الانخفاض في عائدات السندات يشير إلى أن المستثمرين يلجؤون إلى الأصول الآمنة التقليدية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. حدثت هذه الاستجابة بعد استئناف سوق السندات للتداول بعد عطلة يوم كولومبوس، مما يشير إلى ردة فعلها الأولية على التطورات الجيوسياسية.
كذلك بدأت شركة بيبسيكو بقوة في موسم الأرباح، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة تقدر بحوالي 0.7 بالمئة. وقد تفوقت هذه الشركة العالمية المتخصصة في مجال المشروبات والوجبات الخفيفة على توقعات السوق بالإعلان عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث. بالإضافة إلى ذلك، رفعت الشركة توقعاتها للأرباح. أعلنت بيبسيكو عن صافي دخل بلغ 3.1 مليار دولار، ما يعادل 2.24 دولار للسهم، مما يشير إلى نمو قوي بنسبة 14.4 بالمئة مقارنة بالربع السابق الذي بلغت فيه الأرباح 2.7 مليار دولار، أو 1.95 دولار للسهم. وباستثناء التأثيرات المتعلقة بالبنوك، حققت الشركة أرباحًا بلغت 2.25 دولار للسهم، ما يبرز أداءها المالي الممتاز في الربع الثالث.
في حين شهدت أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا بعد ارتفاع سابق. سجلت عقود النفط الخام تكساس الغربية الوسيط وبرنت انخفاضًا، على الرغم من أنه كان طفيفًا، حيث بلغ الانخفاض 0.4 بالمئة و0.3 بالمئة على التوالي. هذا التغيير في أسعار النفط يظهر التقلب الكامن في سوق الطاقة وتأثره بعوامل متعددة تؤثر على العرض والطلب.
MENAFN11102023000045015682ID1107223248
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.