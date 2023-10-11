نزوح حوالي 263 ألف فلسطيني في غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت الأمم المتحدة إن النزوح الجماعي في جميع أنحاء قطاع غزة بلغ حوالي 263,934 شخصًا.

وتوقعت الأمم المتحدة في تقريرها الانساني اليوم الأربعاء أن يرتفع هذا العدد أكثر، حيث تستضيف الأونروا 175,486 شخصًا في 88 مدرسة، يعمل بعضها كملاجئ للطوارئ، مضيفة

أن 14,548 نازحًا في 12 مدرسة حكومية.

وتشير التقديرات إلى أن 73,900 نازح، دمرت منازلهم أو تضررت، يقيمون مع أقاربهم وجيرانهم في مدارس السلطة الفلسطينية وكنيسة في مدينة غزة وغيرها من المرافق.

وحسب التقرير، يمثل عدد النازحين الأكبر منذ عام 2014.

وفقًا لصندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة، كان واحدًا من كل ثلاثة أطفال في غزة بحاجة إلى دعم نفسي قبل التصعيد الأخير في النزاع.

ومن المتوقع الآن أن يزداد عدد الأطفال الذين تظهر عليهم أعراض الضيق النفسي والاجتماعي.