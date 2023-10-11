إسرائيل تعلن مهاجمة 450 هدفاً في غزّة خلال 24 ساعة وتدمير نظام متطوّر لتعقب الطائرات

ما يزال قطاع عزّة مسرحاً لعملية عسكرية إلى الحرب أقرب تشنها إسرائيل رداً على هجوم السبت الدامي الذي نفذته الفصائل الفلسطينية، ففيما قصفت إسرائيل أكثر من 450 هدفاً في القطاع خلال 24 ساعة، كشفت في الوقت ذاته عن مقتل 1000 مسلح فلسطيني تسللوا من غزّة منذ مطلع الأسبوع.

وواصل سلاح الجو الإسرائيلي، هجماته المضادة في قطاع غزة، إذ قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، إن عشرات المقاتلات هاجمت أكثر من 200 هدف في حي الفرقان شمالي قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن هذه هي المرة الثالثة خلال 24 ساعة التي يتم فيها شن هجمات واسعة النطاق في قطاع غزة.

وفي المجمل، هاجمنا أكثر من 450 هدفاً.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أنّ حماس تستخدم حي الفرقان، شمالي قطاع غزة كمركز، مضيفاً أن المنطقة كانت قاعدة للعديد من الهجمات التي تم شنها ضد إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، إن عدد القتلى في إسرائيل، جراء الهجمات واسعة النطاق، ارتفع الآن إلى 1200 على الأقل، فضلاً عن أكثر من 2700 مصاب.

وقال كونريكوس، إن الغالبية الساحقة من القتلى مدنيون، ووصف العدد بأنه مذهل ولا يمكن تصوره، مضيفاً: "للأسف، هناك شيء يقول لي إن هذه الأرقام ليست الأرقام النهائية".

على صعيد متصل، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن قواته قتلت ما لا يقل عن ألف مسلح فلسطيني تسللوا من غزة منذ مطلع الأسبوع، كما جرى إرسال تعزيزات لكافة التجمعات السكانية في إسرائيل في ظل اتساع الأعمال القتالية لجبهات أخرى.

وأوضح كبير الناطقين باسم الجيش، الأميرال دانيال هاجاري، أنّ من بين أهداف حماس التي تم تدميرها في الهجوم المضاد على غزة نظاما متطوراً لتعقب الطائرات.

في الأثناء، أفادت الأنباء بمقتل أكثر من 30 شخصاً وجرح المئات في مئات الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ليل الثلاثاء الأربعاء، وفق مسؤول في حماس.

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