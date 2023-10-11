هيئة الأوراق المالية والسلع تنشر مسودة حول مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن مسودة بشأن "مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للجهات ذات العلاقة"، تم تطويرها بما يتماشى مع التزام مجموعة عمل تمويل الاستدامة (SFWG) بتعزيز التقارير والإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار التزامها بالتحسين المستمر لسياساتها وأنظمتها لتتوافق مع المعايير الدولية، وحرصها على استطلاع رأي شركائها في الصناعة المالية، والمهتمين والخبراء وأصحاب العلاقة، قبل إصدار أي أنظمة وسياسات جديدة، داعية جمهور المتعاملين إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول المسودة حتى 15 أكتوبر الجاري.

وقالت إن مجموعة عمل التمويل المستدام "SFWG" تأسست في الإمارات في عام 2019 لتمكين الانتقال الاقتصادي وتشجيع تبني التمويل المستدام، وهي تضم كلا من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي وناسداك دبي.

ونوهت الهيئة إلى أن المجموعة التزمت في مبادئ الإمارات الأولى للتمويل المستدام التي نُشرت في يناير 2020، بتعزيز التقارير والإفصاحات المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المناسبة، وأوصت أيضًا بأن تكون تقارير حوكمة الشركات متسقة مع التزامات الإفصاح الوطنية وأن تأخذ في اعتبارها المعايير المعترف بها دوليًا للإبلاغ عن المسائل المتعلقة بالحوكمة.

وأضافت أن هذه المسودة تحتوي على مبادئ الإفصاح المتعلق بالاستدامة (مبادئ الإفصاح) لكيانات الإبلاغ التي تقع تحت اختصاص السلطات الإماراتية (الكيانات المبلغة)، مشيرة إلى أن أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات يدركون بأن الشفافية الكافية بشأن التأثير الفعلي أو المحتمل لتغير المناخ وعوامل البيئة أمر ضروري لإعلام المستثمرين وحماية المستهلكين، وتعزيز الوظائف الفعّالة للأسواق المالية والاستقرار المالي وقيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.