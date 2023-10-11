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3 % عدد الناجحين بامتحانات القبول الجامعية بإثيوبيا

10/11/2023 2:32:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لم يتمكن سوى 3 في المئة من تلاميذ المدارس الثانوية الإثيوبية من اجتياز امتحانات القبول الجامعية، وفق ما أعلن وزير التعليم الإثيوبي، وهي نتيجة مماثلة لتلك التي سُجلت العام الفائت.


ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الإثيوبية عن الوزير برهانو نيغا قوله إنّ "27 ألف تلميذ فحسب نالوا المعدل المطلوب لقبولهم في الجامعة من بين 845188 شاركوا في امتحانات الدخول".

وأوضح أن "عدد الناجحين في الامتحانات لم يتجاوز 3,2 في المئة، أي بانخفاض قدره 0,01 نقطة مئوية مقارنة بالعام الدراسي السابق"، مضيفاً أن "نصف المدارس تقريباً التي ينتمي إليها المتقدمون للامتحانات لم ينجح منها أي تلميذ".

وأوضح الاستاذ في كلية العلوم التربوية والسلوكية بجامعة أديس أبابا مسيريت أسيفا أن السبب الرئيسي لهذه النتيجة المتدنية يتمثل في "الافتقار إلى الأدوات التربوية وضعف أساليب التعلم والتدريس".

وأشاد بـ"الجهود الأخيرة للحدّ من الغش في الامتحانات"، لكنه لاحظ أنّ "ثمة نقصاً في الاهتمام بمعالجة مشاكل التدريس والتعلم الحقيقية التي تؤثر على أداء التلاميذ".

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن إثيوبيا حققت في السنوات الأخيرة "تقدماً هائلا نحو تعميم التعليم الابتدائي"، إذ التحق 88,7 في المئة من أطفال البلاد بالمدارس الابتدائية في 2021-2022، لكنّ 33,1 في المئة فحسب من فئة عمرية يتابعون التعليم الثانوي.

واضافت أن "جودة التعلّم تمثّل تحدياً كبيراً" في إثيوبيا، إذ إن 90 في المئة من الأطفال في سن العاشرة لا يجيدون القراءة أو فهم جملة من نص بسيط".

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