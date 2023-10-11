الاحتلال يكثف غاراته على قطاع غزة... 950 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب منذ بدء العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- /أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، إرتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 950 شهيدا، وأكثر من 5000 مصاب، منذ بداية العدوان على غزة يوم السبت الماضي.

وذكرت الصحة، في بيان، أن جرائم الاحتلال بحق العوائل، أدت الى إبادة 22 عائلة فقدت 150 شهيدا من افرادها.

وأشارت إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق الطواقم الطبية أدت الى استشهاد 6 من الكوادر الصحية واصابة 15 اخرين بجراح مختلفة.

وتسببت الجرائم أيضًا، الى استشهاد 8 صحفيين واصابة 20 اخرين بجراح مختلفة، وفق بيان وزارة الصحة.

على صعيد ذات صلة قالت المديرية العامة للدفاع المدني ان أعداد كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال على رؤوس ساكنيها في عدة مناطق من قطاع غزة منذ الليلة الماضية.

واكدت طواقم الدفاع المدني انها عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة، وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات ثقيلة لإخراج العالقين من تحت الأنقاض، ما ينذر بارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير.