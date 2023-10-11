الدنمارك والسويد تعلّقان معوناتهما التنموية للفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعلنت الدنمارك والسويد، أمس الثلاثاء، تعليق معوناتهما التنموية للفلسطينيين، مؤكّدتين بالمقابل استمرار مساعداتهما الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية، في بيان، إنّ "الحكومة الدنماركية قرّرت تعليق مساعداتها التنموية لفلسطين".

وأضافت أنّ كوبنهاغن أطلقت دراسة "لضمان أنّ الأموال الدنماركية لا يساء استخدامها، وبخاصة لدعم منظمات إرهابية تهاجم إسرائيل بشكل غير مباشر".

وأوضح البيان أنّ "هذه المراجعة ستتمّ في إطار حوار وثيق مع شركاء الدنمارك في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشمال".

وكانت الدنمارك رصدت للعام 2023 مساعدة تنموية للفلسطينيين بقيمة 235.5 مليون كرونة (31.6 مليون يورو). وهذه الأموال تمّ تعليقها الآن.

بالمقابل، خصّصت كوبنهاغن 115 مليون كرونة من المساعدات الإنسانية للمساعدات الطارئة بالإضافة إلى 25.8 مليون كرونة من خلال منظمات غير حكومية دنماركية. وهذه الأموال غير مشمولة بقرار التعليق وبالتالي من المقرّر أن يتمّ صرفها وفق المخطط المرسوم لها.

وفي ستوكهولم، أعلنت الحكومة السويدية تعليق مساعداتها التنموية للفلسطينيين.

وقال وزير مساعدات التنمية يوهان فورسيل للصحافيين إنّ "السويد ستعلّق حتى إشعار آخر مساعدات التنمية لفلسطين".

ولم يوضح الوزير قيمة هذه المساعدات.

أ ف ب