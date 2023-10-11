الدنمارك والسويد تعلّقان معوناتهما التنموية للفلسطينيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أعلنت الدنمارك والسويد، أمس الثلاثاء، تعليق معوناتهما التنموية للفلسطينيين، مؤكّدتين بالمقابل استمرار مساعداتهما الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية الدنماركية، في بيان، إنّ "الحكومة الدنماركية قرّرت تعليق مساعداتها التنموية لفلسطين".
وأضافت أنّ كوبنهاغن أطلقت دراسة "لضمان أنّ الأموال الدنماركية لا يساء استخدامها، وبخاصة لدعم منظمات إرهابية تهاجم إسرائيل بشكل غير مباشر".
وأوضح البيان أنّ "هذه المراجعة ستتمّ في إطار حوار وثيق مع شركاء الدنمارك في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشمال".
وكانت الدنمارك رصدت للعام 2023 مساعدة تنموية للفلسطينيين بقيمة 235.5 مليون كرونة (31.6 مليون يورو). وهذه الأموال تمّ تعليقها الآن.
بالمقابل، خصّصت كوبنهاغن 115 مليون كرونة من المساعدات الإنسانية للمساعدات الطارئة بالإضافة إلى 25.8 مليون كرونة من خلال منظمات غير حكومية دنماركية. وهذه الأموال غير مشمولة بقرار التعليق وبالتالي من المقرّر أن يتمّ صرفها وفق المخطط المرسوم لها.
وفي ستوكهولم، أعلنت الحكومة السويدية تعليق مساعداتها التنموية للفلسطينيين.
وقال وزير مساعدات التنمية يوهان فورسيل للصحافيين إنّ "السويد ستعلّق حتى إشعار آخر مساعدات التنمية لفلسطين".
ولم يوضح الوزير قيمة هذه المساعدات.
أ ف ب
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