شركة توليد الكهرباء بقطاع غزة مهددة بالتوقف خلال ساعات
التاريخ
10/11/2023 2:25:25 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن شركة توليد الكهرباء مهددة بالتوقف خلال ساعات جراء نفاد الوقود.
ووجه المكتب الإعلامي نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه“الجريمة ضد الإنسانية”.
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