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شركة توليد الكهرباء بقطاع غزة مهددة بالتوقف خلال ساعات

10/11/2023 2:25:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن شركة توليد الكهرباء مهددة بالتوقف خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

ووجه المكتب الإعلامي نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه“الجريمة ضد الإنسانية”.


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