بلينكن يتوجه إلى إسرائيل والأردن

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والأردن في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، حيث سيجتمع مع كبار المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان له، إن "بلينكن سيعرب عن تعازيه لضحايا الهجمات

ضد إسرائيل ويدين تلك الهجمات بأشد العبارات، كما سيؤكد مجددا تضامن الولايات المتحدة مع حكومة وشعب إسرائيل، وسيناقش أيضا التدابير الرامية إلى تعزيز أمن إسرائيل والتأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ومن جانبه، كتب

بلينكن، عبر منصة "أكس" مساء الثلاثاء: "تحدثت مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم لنؤكد من جديد أن الولايات المتحدة تظل ثابتة في دعمها لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها".

وأضاف: "غدا سأغادر إلى إسرائيل للتحاور مباشرة مع شركائنا الإسرائيليين بشأن الوضع على الأرض ومناقشة السبل التي يمكننا من خلالها مواصلة دعمهم في الحرب ضد هذه الهجمات الإرهابية".

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة فيما دخلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الخامس،



