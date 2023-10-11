بلينكن يتوجه إلى إسرائيل والأردن

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والأردن في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، حيث سيجتمع مع كبار المسؤولين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان له، إن "بلينكن سيعرب عن تعازيه لضحايا الهجمات
ضد إسرائيل ويدين تلك الهجمات بأشد العبارات، كما سيؤكد مجددا تضامن الولايات المتحدة مع حكومة وشعب إسرائيل، وسيناقش أيضا التدابير الرامية إلى تعزيز أمن إسرائيل والتأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
ومن جانبه، كتب
بلينكن، عبر منصة "أكس" مساء الثلاثاء: "تحدثت مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم لنؤكد من جديد أن الولايات المتحدة تظل ثابتة في دعمها لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها".
وأضاف: "غدا سأغادر إلى إسرائيل للتحاور مباشرة مع شركائنا الإسرائيليين بشأن الوضع على الأرض ومناقشة السبل التي يمكننا من خلالها مواصلة دعمهم في الحرب ضد هذه الهجمات الإرهابية".
وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة فيما دخلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الخامس،
MENAFN11102023000205011050ID1107223186
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.