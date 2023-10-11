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مشهد مؤلم .. سائق سيارة إسعاف يبكي بحرقة في غزة

10/11/2023 2:24:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤلم لسائق سيارة إسعاف يبكي بحرقة بسبب تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين الذين يقوم بنقلهم في قطاع غزة.


ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، سائق سيارة الإسعاف وهو يبكي، في حين يسأله أحد الأشخاص إن كانت السيارة تتسع لشهداء إضافيين.


وارتفع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 922 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحًا.



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