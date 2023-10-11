كتائب القسام تعلن عن إطلاق صاروخي أرض جو نحو طائرات الاحتلال في سماء خانيونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن إطلاق صاروخي أرض-جو من طراز "متبر1" تجاه طائرات الاحتلال في سماء خانيونس.



وقالت الكتائب في بيان لها صباح اليوم الأربعاء أن الصاروخين أطلقا الساعة 7:30 صباحاً.



وتدوي صافرات الإنذار في غوش دان والساحل وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

