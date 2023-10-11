كتائب القسام تعلن عن إطلاق صاروخي أرض جو نحو طائرات الاحتلال في سماء خانيونس

كتائب القسام تعلن عن إطلاق صاروخي أرض جو نحو طائرات الاحتلال في سماء خانيونس
التاريخ
10/11/2023 2:24:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن إطلاق صاروخي أرض-جو من طراز "متبر1" تجاه طائرات الاحتلال في سماء خانيونس.
وقالت الكتائب في بيان لها صباح اليوم الأربعاء أن الصاروخين أطلقا الساعة 7:30 صباحاً.
وتدوي صافرات الإنذار في غوش دان والساحل وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
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