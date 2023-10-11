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كتائب القسام تعلن عن إطلاق صاروخي أرض جو نحو طائرات الاحتلال في سماء خانيونس

10/11/2023 2:24:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن إطلاق صاروخي أرض-جو من طراز "متبر1" تجاه طائرات الاحتلال في سماء خانيونس.


وقالت الكتائب في بيان لها صباح اليوم الأربعاء أن الصاروخين أطلقا الساعة 7:30 صباحاً.


وتدوي صافرات الإنذار في غوش دان والساحل وفق وسائل إعلام إسرائيلية.


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