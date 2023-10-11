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الملك يفتتح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة اليوم

10/11/2023 2:24:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر، حيث سيلقي جلالته خطاب العرش السامي.
وبعد الاستماع لخطاب العرش والتشرف بالسلام على جلالة الملك، يعقد مجلس الأعيان جلسة يجري فيها اختيار أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش، ثم يعقد مجلس النواب جلسة برئاسة أقدم النواب نيابة يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائباه الأول والثاني والمساعدان).
ومن المنتظر أن ينتخب المجلس بعد ذلك أعضاء 20 لجنة نيابية.




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