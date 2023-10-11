جندي أمريكي يعترف ببيع معلومات سرية للمخابرات الصينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مكتب المدعي العام بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن جندي البحرية الأمريكية وينهينج تشاو اعترف بقبوله رشاوى مقابل نقل معلومات سرية إلى جهاز المخابرات الصيني.
وجاء في بيان صدر عن المكتب: "اعترف جندي في البحرية الأمريكية بأنه مذنب في ارتكاب جرائم جنائية فيدرالية واعترف بأنه نقل معلومات عسكرية سرية أمريكية لضابط مخابرات صيني مقابل أموال".
وأضاف البيان أن تشاو نقل معلومات حول الأمن العملياتي للبحرية الأمريكية، والتدريبات العسكرية، والبنية التحتية الحيوية.
وتابع أنه في الفترة بين أغسطس عام 2021 ومايو عام 2023 على الأقل تلقى تشاو "ما لا يقل عن 14866 دولارا في 14 رشوة مختلفة على الأقل من ضابط مخابرات".
RT
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