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جندي أمريكي يعترف ببيع معلومات سرية للمخابرات الصينية

10/11/2023 2:24:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مكتب المدعي العام بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن جندي البحرية الأمريكية وينهينج تشاو اعترف بقبوله رشاوى مقابل نقل معلومات سرية إلى جهاز المخابرات الصيني.
وجاء في بيان صدر عن المكتب: "اعترف جندي في البحرية الأمريكية بأنه مذنب في ارتكاب جرائم جنائية فيدرالية واعترف بأنه نقل معلومات عسكرية سرية أمريكية لضابط مخابرات صيني مقابل أموال".


وأضاف البيان أن تشاو نقل معلومات حول الأمن العملياتي للبحرية الأمريكية، والتدريبات العسكرية، والبنية التحتية الحيوية.


وتابع أنه في الفترة بين أغسطس عام 2021 ومايو عام 2023 على الأقل تلقى تشاو "ما لا يقل عن 14866 دولارا في 14 رشوة مختلفة على الأقل من ضابط مخابرات".

RT

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