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فيديو -لحظة اندلاع حريق كبير بمطار في بريطانيا وتعليق الرحلات الجوية

10/11/2023 2:24:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن مطار لوتون اللندني تعليق كل الرحلات الجوية حتى منتصف نهار الأربعاء بسبب حريق كبير أدى لانهيار جزئي في أحد مرائبه.
وقالت إدارة المطار الواقع شمال العاصمة البريطانية والذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها، إن "سلامة الركاب والموظفين تظل اولوية رئيسية، وبالتالي فقد تقرر تعليق كل الرحلات الجوية حتى الساعة 12,00 (11,00 ت غ) من ظهر يوم الأربعاء".


واندلع الحريق قرابة الساعة التاسعة مساء الثلاثاء في موقف للسيارات بني مؤخرا في المطار الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة.


وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام بريطانية مبنى متعدد الطوابق مشتعلا بينما أفاد شهود على وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارات.

روسيا اليوم


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