فيديو -لحظة اندلاع حريق كبير بمطار في بريطانيا وتعليق الرحلات الجوية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
أعلن مطار لوتون اللندني تعليق كل الرحلات الجوية حتى منتصف نهار الأربعاء بسبب حريق كبير أدى لانهيار جزئي في أحد مرائبه.
وقالت إدارة المطار الواقع شمال العاصمة البريطانية والذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها، إن "سلامة الركاب والموظفين تظل اولوية رئيسية، وبالتالي فقد تقرر تعليق كل الرحلات الجوية حتى الساعة 12,00 (11,00 ت غ) من ظهر يوم الأربعاء".
واندلع الحريق قرابة الساعة التاسعة مساء الثلاثاء في موقف للسيارات بني مؤخرا في المطار الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة.
وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام بريطانية مبنى متعدد الطوابق مشتعلا بينما أفاد شهود على وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارات.
روسيا اليوم
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