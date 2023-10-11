Wednesday, 11 October 2023 10:53 GMT

الأمن يُعلن إغلاق جسر الملك حسين اليوم

10/11/2023 2:24:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام، عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم، أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر، بعد السماح ل 1250 مسافراً فقط بالمغادرة .
مشيرة إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
مهيبةً بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر .

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