الأمن يُعلن إغلاق جسر الملك حسين اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام، عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم، أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر، بعد السماح ل 1250 مسافراً فقط بالمغادرة .
مشيرة إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
مهيبةً بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر .
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