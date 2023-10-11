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وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة للأردن وإسرائيل اليوم

10/11/2023 2:24:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأردن وفلسطين المحتلة، في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأردنيين ومسؤولين في الجانب الإسرائيلي.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إلى أن بلينكن يزور "إسرائيل والأردن في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الأول 2023، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين.




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