وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة للأردن وإسرائيل اليوم

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة للأردن وإسرائيل اليوم
التاريخ
10/11/2023 2:24:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأردن وفلسطين المحتلة، في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأردنيين ومسؤولين في الجانب الإسرائيلي.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إلى أن بلينكن يزور "إسرائيل والأردن في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الأول 2023، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين.
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