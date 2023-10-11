مؤسِّسة منصة إماراتية تقدم طلباً للحصول على براءة اختراع لمنهجها المبتكر لمواجهة التغيُّر المناخي

(MENAFN
- The PR Company) رنا حجيرسولي تؤسِّس منصة The Surpluss الدولية لتقنيات مواجهة التغيُّر المناخي
تمكنت رنا حجيرسولي -مؤسِّسة منصة The Surpluss- من الحصول على حماية مؤقتة لبراءة اختراعها لمساعدة الشركات في الاستجابة للتغيُّر المناخي. أطلقت رنا على منهجيتها عنوان "أنظمة وأساليب مشاركة الموارد"، وتتيح هذه المنهجية للمؤسسات تحديد مواردها الحالية ودراسة كيفية تحسين أساليب إدارتها ومشاركتها؛ مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل إهدار الموارد، وزيادة العوائد من خلال أسلوب يتألف من أربع فئات.
تسلط براءة الاختراع الضوء على أهمية الابتكار في مشروعات التعاون بين القطاعات المختلفة، كما أنها تخاطب التحديات الحرجة التي يمكنها الحيلولة دون تبني الشركات حلول الاقتصاد الدائري في مختلف مراحل سلسلة الإمداد. نتيجة لذلك، يوفر هذا الابتكار إمكانيات تتيح إعادة تشكيل أساليب التخطيط العمراني، وتمكين المجتمعات المحرومة من الخدمات، وابتكار وسائل جديدة ومهيكلة للتعاون، والإسهام في تقديم دَفعة دولية نحو مستقبل صناعي أكثر استدامةً.
تشرح رنا حجيرسولي -مؤسِّسة منصة The Surpluss- الأمر قائلة: "إن تزويد الشركات الرامية إلى إحراز تقدم في تحولها إلى الاستدامة بمنهجية يسهل الوصول إليها وتتمتع بمزايا مالية محتملة يُعد خطوة أساسية نحو التغيير. وتستطيع كل شركة الإسهام بنصيب في التغيير؛ فكل ما تحتاج إليه هو الأدوات المناسبة التي تمكنها من استيعاب قيمة مواردها وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد التابعة لها".
قدمت رنا طلباً للحصول على براءة اختراع لابتكارها بعد أعوام من العمل الدؤوب في البحث والتطوير قادتها إلى الكشف عن افتقار السوق إلى منهجيات فعالة لمواجهة العواقب التجارية والفنية لانتقال الشركات إلى مفهوم "الصافي الصفري للانبعاثات".
تضيف رنا قائلة: "من الأهمية بمكان أن يشمل هذا التحوُّل جميع الشركات. ليس هناك حل موحد يناسب الجميع، ولكننا نأمل أن تمثل هذه المنهجية لغة حوار مشتركة بين الشركات تمكنها من الوصول إلى التوافق الذي نحن جميعاً في أمس الحاجة إليه.
"أنا متشوقة بصفة خاصة لتقديم هذا الابتكار إلى السوق في الإمارات العربية المتحدة. تمهد الإمارات العربية المتحدة الطريق أمام التنمية المستدامة عن طريق وضع أهداف طموحة في أجواء متعطشة للتغيير. وبصفتي مخترعة شابة نشأت في الإمارات، آمل أن يعبر عملي عن شغفنا للعالم، وأن يُظهر جهودنا الحثيثة لتقديم حلول للمشكلات الأكثر إلحاحاً".
قُدِّمَت براءة الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال نظام دولي للإيداع يغطي مناطق جغرافية عديدة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. تُقدم براءات اختراع المنفعة خصيصاً للاختراعات والاكتشافات الجديدة والمفيدة وغير البديهية التي تقدم تطبيقات عملية ويمكن استخدامها في العديد من القطاعات - من التصنيع إلى الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والزراعة- ومن ثم تتيح للشركات بجميع الأحجام تيسير وتبسيط عملياتها وتقليل كميات المواد المستخدمة والتكاليف.
خلال فترة الـ 12 شهراً المقبلة، ستعمل منصة The Surpluss مع مجموعة من الشركاء من ضمنهم مؤسسات أكاديمية ومناطق حرة وبلديات لتجميع أفكار لمعرفة كيف يمكن للتعاون الممنهج بين الشركات المجاورة أن يحوّل المناطق الصناعية غزيرة الانبعاثات إلى مجمعات مستدامة قادرة على الصمود.
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