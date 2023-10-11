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ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال بالضفة الغربية إلى 21

10/11/2023 1:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 21.


وأضافت الوزارة في بيان أنه، إضافة إلى الشهداء، سقط نحو 130 جريحا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ السبت الماضي.


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