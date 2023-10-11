ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال بالضفة الغربية إلى 21

ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال بالضفة الغربية إلى 21
التاريخ
10/11/2023 1:10:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 21.
وأضافت الوزارة في بيان أنه، إضافة إلى الشهداء، سقط نحو 130 جريحا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ السبت الماضي.
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